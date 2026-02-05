Intensywny środek do dokładnego czyszczenia FloorPro Extra RM 752, 10l
Silnie alkaliczny przemysłowy środek do dokładnego czyszczenia i usuwania powłok usuwa najbardziej uporczywe zanieczyszczenia olejowe, tłuszczowe i mineralne, a także powłoki z posadzek odpornych na zasady.
Wysoce zasadowy intensywny środek do dokładnego czyszczenia FloorPro Extra RM 752 firmy Kärcher, opracowany zarówno do usuwania powłok, jak i do skutecznego gruntownego czyszczenia różnych powierzchni i pokryć podłogowych w środowiskach przemysłowych. W zależności od wymagań, środek ten, przeznaczony do użytku mechanicznego za pomocą urządzeń jednodyskowych lub szorowarek, może być stosowany w metodzie 1-stopniowej w przypadku czyszczenia lub w metodzie 2-stopniowej w przypadku usuwania powłok. Niezawodnie usuwa powłoki woskowe i polimerowe, a nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia olejowe, tłuszczowe i mineralne, takie jak te występujące w środowiskach logistycznych i produkcyjnych. Intensywny środek do dokładnego czyszczenia FloorPro Extra RM 752 szczególnie nadaje się do posadzek przemysłowych i ESD, jastrychów cementowych, powierzchni z żywicy epoksydowej i innych posadzek odpornych na zasady. Detergent jest również niskopieniący, co pozwala na optymalne wykorzystanie objętości zbiornika w szorowarkach. Formuła niezawierająca silikonu oznacza również, że środek można stosować w zakładach zajmujących się obróbką metali i farb.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|10
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|pH
|13,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|11,5
Właściwości
- Silny środek do dokładnego czyszczenia do usuwania powłok ochronnych i zanieczyszczeń
- Rozpuszcza mocne zabrudzenia olejowe, tłuszcze i plamy mineralne
- Do dogłębnego czyszczenia silnie zanieczyszczonych przemysłowych pokryć podłogowych
- Usuwa powłoki polimerowe, woski i wybielacze
- Badanie FIGR 01/2014 (badania i testy dla Facility Management GmbH)
- Brak nieprzyjemnych oparów
- Przyjemny świeży cystrusowy zapach
- Bardzo krótki czas kontaktu
- Szczególnie wydajny
- Niskopieniący
- Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
- Wolny od NTA
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- Niebezpieczny
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- H290 Może powodować korozję metali.
- H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
- Z 20 Zawiera Limonene. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Wideo
Kompatybilne urządzenia
Zastosowania
- Czyszczenie podłóg
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.