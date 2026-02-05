Intensywny środek do dokładnego czyszczenia FloorPro Extra RM 752, 10l

Silnie alkaliczny przemysłowy środek do dokładnego czyszczenia i usuwania powłok usuwa najbardziej uporczywe zanieczyszczenia olejowe, tłuszczowe i mineralne, a także powłoki z posadzek odpornych na zasady.

Wysoce zasadowy intensywny środek do dokładnego czyszczenia FloorPro Extra RM 752 firmy Kärcher, opracowany zarówno do usuwania powłok, jak i do skutecznego gruntownego czyszczenia różnych powierzchni i pokryć podłogowych w środowiskach przemysłowych. W zależności od wymagań, środek ten, przeznaczony do użytku mechanicznego za pomocą urządzeń jednodyskowych lub szorowarek, może być stosowany w metodzie 1-stopniowej w przypadku czyszczenia lub w metodzie 2-stopniowej w przypadku usuwania powłok. Niezawodnie usuwa powłoki woskowe i polimerowe, a nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia olejowe, tłuszczowe i mineralne, takie jak te występujące w środowiskach logistycznych i produkcyjnych. Intensywny środek do dokładnego czyszczenia FloorPro Extra RM 752 szczególnie nadaje się do posadzek przemysłowych i ESD, jastrychów cementowych, powierzchni z żywicy epoksydowej i innych posadzek odpornych na zasady. Detergent jest również niskopieniący, co pozwala na optymalne wykorzystanie objętości zbiornika w szorowarkach. Formuła niezawierająca silikonu oznacza również, że środek można stosować w zakładach zajmujących się obróbką metali i farb.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 10
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 13,2
Waga z opakowaniem (kg) 11,5

Właściwości

  • Silny środek do dokładnego czyszczenia do usuwania powłok ochronnych i zanieczyszczeń
  • Rozpuszcza mocne zabrudzenia olejowe, tłuszcze i plamy mineralne
  • Do dogłębnego czyszczenia silnie zanieczyszczonych przemysłowych pokryć podłogowych
  • Usuwa powłoki polimerowe, woski i wybielacze
  • Badanie FIGR 01/2014 (badania i testy dla Facility Management GmbH)
  • Brak nieprzyjemnych oparów
  • Przyjemny świeży cystrusowy zapach
  • Bardzo krótki czas kontaktu
  • Szczególnie wydajny
  • Niskopieniący
  • Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
  • Wolny od NTA
Intensywny środek do dokładnego czyszczenia FloorPro Extra RM 752, 10l
Intensywny środek do dokładnego czyszczenia FloorPro Extra RM 752, 10l
Intensywny środek do dokładnego czyszczenia FloorPro Extra RM 752, 10l
Intensywny środek do dokładnego czyszczenia FloorPro Extra RM 752, 10l
Intensywny środek do dokładnego czyszczenia FloorPro Extra RM 752, 10l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Niebezpieczny
  • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
  • H290 Może powodować korozję metali.
  • H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
  • P405 Przechowywać pod zamknięciem.
  • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
  • Z 20 Zawiera Limonene. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Wideo

Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Czyszczenie podłóg
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.