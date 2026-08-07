Wszechstronny środek do dokładnego czyszczenia FloorPro RM 754 na bazie rozpuszczalnika jest idealnym rozwiązaniem do usuwania powłok polimerowych i woskowych z posadzek wrażliwych na zasady, takich jak linoleum, a także nadaje się do usuwania powłok z powierzchni odpornych na zasady, takich jak posadzki PCW. Środek FloorPro RM 754 może być również stosowany na posadzkach ESD i jest przeznaczony do użytku mechanicznego z urządzeniami jednodyskowymi i szorowarkami. Dzięki wyjątkowo niskopieniącym składnikom umożliwia bardzo efektywne wykorzystanie objętości zbiornika, a tym samym wydłużenie czasu czyszczenia. Środek do usuwania powłok ma obojętne pH, imponuje doskonałą zgodnością materiałową i nadaje się również do stosowania w separatorach oleju.