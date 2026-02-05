Powłoka ochronna FloorPro Extra RM 782, 5l
Bardzo wytrzymała powłoka polimerowa o wysokim połysku zapewniająca doskonałe krycie, przyleganie, właściwości antypoślizgowe i odporność na ścieranie, a także zwiększoną odporność na działanie alkoholu i środków dezynfekujących.
Powłoka ochronna FloorPro Extra RM 782 to bardzo wytrzymała powłoka polimerowa o wysokim połysku do posadzek elastycznych, takich jak linoleum lub PCW. Dzięki bardzo wysokiej zawartości substancji stałych wystarczy jedna do dwóch warstw nakładanych ręcznie za pomocą mopa płaskiego lub aplikatora, aby zapewnić posadzkom trwałą ochronę. Wysoce przylegający środek do pielęgnacji ma również właściwości antypoślizgowe zgodnie z normami DIN 51131, DIN EN 13893 i DIN 18032 (w zależności od pokrycia podłogowego) i znacznie zwiększa odporność pokrycia podłogowego na alkohol i środki dezynfekujące. Krótki czas schnięcia zapewnia, że po zabezpieczonych powierzchniach można wkrótce ponownie chodzić.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|5
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|2
|pH
|8,6
|Waga (kg)
|5,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|192 x 145 x 248
Właściwości
- Optymalne zachowanie wartości pokrycia podłogowego
- Nadaje się do hal sportowych i wielofunkcyjnych, antypoślizgowy zgodnie z normą DIN V 18032-2:2001-04 (w zależności od pokrycia podłogowego)
- Wysoka ekonomiczność dzięki szybkiej aplikacji i długim okresom międzyobsługowym
- Bardzo wysokie krycie przy zaledwie jednej do dwóch warstw dzięki bardzo wysokiej zawartości substancji stałych
- Wysokie krycie nawet na chłonnych i starych, zużytych posadzkach
- Bardzo krótki czas schnięcia
- Wyjątkowo wytrzymały dzięki wysokiej odporności na ścieranie i uderzenia oraz wysokiej ochronie przed rozmazywaniem (np. ślady po obcasach)
- Zwiększona odporność na alkohol i środki dezynfekujące
- Doskonała przyczepność do pokrycia podłogowego
- Do obszarów o dużym natężeniu ruchu (np. warsztaty lub obszary przemysłowe, szpitale, szkoły)
- Antypoślizgowy zgodnie z normami DIN 51131 i DIN EN 13893 (w zależności od pokrycia podłogowego)
- Łatwe polerowanie
Zastosowania
- Floor care
