Idealny wybór dla wykonawców usług budowlanych do dokładnego czyszczenia matowych i pozbawionych połysku posadzek wapiennych, na przykład wykonanych z marmuru, lastryko lub sztucznego kamienia: środek krystalizujący w proszku FloorPro RM 775 firmy Kärcher. Silnie kwasowy środek do krystalizacji na mokro rozpuszcza związany węglan wapnia w warstwie powierzchniowej. W połączeniu z urządzeniem jednodyskowym skutkuje to chemicznym i mechanicznym zwarciem, a następnie utwardzeniem powierzchni. Posadzka, która odzyskała wysoki połysk, staje się twardsza i bardziej wytrzymała. Środek krystalizujący zmniejsza również podatność na ponowne zanieczyszczenia i ułatwia późniejsze czyszczenie konserwacyjne.