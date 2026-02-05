RM 775 ASF Środek do krystalizacji, 5kg
Proszek do krystalizacji na mokro posadzek wapiennych z marmuru, lastryko i sztucznego kamienia. Krystalizacja utwardza podłogę, zwiększa jej wytrzymałość i zapewnia wysoki połysk.
Idealny wybór dla wykonawców usług budowlanych do dokładnego czyszczenia matowych i pozbawionych połysku posadzek wapiennych, na przykład wykonanych z marmuru, lastryko lub sztucznego kamienia: środek krystalizujący w proszku FloorPro RM 775 firmy Kärcher. Silnie kwasowy środek do krystalizacji na mokro rozpuszcza związany węglan wapnia w warstwie powierzchniowej. W połączeniu z urządzeniem jednodyskowym skutkuje to chemicznym i mechanicznym zwarciem, a następnie utwardzeniem powierzchni. Posadzka, która odzyskała wysoki połysk, staje się twardsza i bardziej wytrzymała. Środek krystalizujący zmniejsza również podatność na ponowne zanieczyszczenia i ułatwia późniejsze czyszczenie konserwacyjne.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (kg)
|5
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|pH
|1,4
|Waga (kg)
|5
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|225 x 225 x 213
Właściwości
- Skuteczny środek krystalizujący o wysokim połysku do wszystkich posadzek z kamienia wapiennego, takich jak marmur, lastryko, sztuczny kamień
- Proszek
- Tworzy wytrzymałą powierzchnię poprzez zwieranie kamienia
- Powoduje efekt wysokiego połysku
- Charakter kamienia zostaje zachowany
- Ułatwia czyszczenie powierzchni w przyszłości (mniej ponownych zanieczyszczeń)
- Szczególnie wydajny
- Można chodzić natychmiast po aplikacji
- Wolny od NTA
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- Niebezpieczny
- H302 + H312 Działa szkodliwie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą
- H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
- P280a Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu / ochronę twarzy.
- P301+P312a W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P330 Wypłukać usta.
- P302 + P352a W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
Zastosowania
- Podłogi zawierajace wapień