Wszechstronny i wysoce stężony: Środek do czyszczenia powierzchni SurfacePro CA 30 C eco!perform oferuje szerokie spektrum skuteczności w walce z wieloma różnymi zanieczyszczeniami i w wielu różnych obszarach zastosowań. Środek stosuje się do czyszczenia konserwacyjnego twardych, elastycznych, wodoodpornych i odpornych na alkohol powierzchni. Nadaje się on do wycierania na wilgotno metodą spryskującą/pianową, a także do mopowania na mokro metodą wiadrową. Detergent bezpiecznie i niezawodnie usuwa rozlane jedzenie, plamy z tłuszczu, plamy po kawie, pastę do butów, ślady stóp, a nawet osady z dymu tytoniowego, pozostawiając jedynie przyjemny cytrusowy zapach. Nietoksyczny koncentrat może być dozowany bardzo oszczędnie, szybko wysycha i nie pozostawia smug nawet na błyszczących powierzchniach. Środek SurfacePro CA 30 C eco!perform jest również certyfikowany zgodnie z oznakowaniem EU Ecolabel oraz austriackim oznakowaniem Ecolabel.