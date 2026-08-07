CA 30 C Czyszczenie powierzchni (mebli, podłóg), 1l

Silnie stężony, szybkoschnący i niepozostawiający smug środek do ręcznego czyszczenia konserwacyjnego powierzchni. Z certyfikatem EU Ecolabel.

Wszechstronny i wysoce stężony: Środek do czyszczenia powierzchni SurfacePro CA 30 C eco!perform oferuje szerokie spektrum skuteczności w walce z wieloma różnymi zanieczyszczeniami i w wielu różnych obszarach zastosowań. Środek stosuje się do czyszczenia konserwacyjnego twardych, elastycznych, wodoodpornych i odpornych na alkohol powierzchni. Nadaje się on do wycierania na wilgotno metodą spryskującą/pianową, a także do mopowania na mokro metodą wiadrową. Detergent bezpiecznie i niezawodnie usuwa rozlane jedzenie, plamy z tłuszczu, plamy po kawie, pastę do butów, ślady stóp, a nawet osady z dymu tytoniowego, pozostawiając jedynie przyjemny cytrusowy zapach. Nietoksyczny koncentrat może być dozowany bardzo oszczędnie, szybko wysycha i nie pozostawia smug nawet na błyszczących powierzchniach. Środek SurfacePro CA 30 C eco!perform jest również certyfikowany zgodnie z oznakowaniem EU Ecolabel oraz austriackim oznakowaniem Ecolabel.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 1
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 12
pH 11
Waga (kg) 1
Waga z opakowaniem (kg) 1,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 366 x 232 x 298

Właściwości

  • Uniwersalny środek do czyszczenia powierzchni w koncentracie
  • Skutecznie usuwa rozlane jedzenie, plamy z tłuszczu, osady nikotynowe, plamy z kawy, pastę do butów, ślady stóp itp.
  • Bardzo dobra skuteczność czyszczenia na wszystkich twardych i elastycznych powierzchniach odpornych na działanie wody i alkoholu
  • Bez smug nawet na powierzchniach o wysokim połysku
  • Odpowiedni również do czyszczenia podłóg
  • Przyjemny świeży cystrusowy zapach
  • Otrzymał europejskie oznakowanie EU Ecolabel
CA 30 C Czyszczenie powierzchni (mebli, podłóg), 1l
CA 30 C Czyszczenie powierzchni (mebli, podłóg), 1l
CA 30 C Czyszczenie powierzchni (mebli, podłóg), 1l
CA 30 C Czyszczenie powierzchni (mebli, podłóg), 1l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Zastosowania
  • Czyszczenie podłóg
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.