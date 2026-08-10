CA 30 C Czyszczenie powierzchni (mebli, podłóg), 5l
Silnie stężony, szybkoschnący i niepozostawiający smug środek do ręcznego czyszczenia konserwacyjnego powierzchni. Z certyfikatem EU Ecolabel.
Wszechstronny i wysoce stężony: Środek do czyszczenia powierzchni SurfacePro CA 30 C eco!perform oferuje szerokie spektrum skuteczności w walce z wieloma różnymi zanieczyszczeniami i w wielu różnych obszarach zastosowań. Środek stosuje się do czyszczenia konserwacyjnego twardych, elastycznych, wodoodpornych i odpornych na alkohol powierzchni. Nadaje się on do wycierania na wilgotno metodą spryskującą/pianową, a także do mopowania na mokro metodą wiadrową. Detergent bezpiecznie i niezawodnie usuwa rozlane jedzenie, plamy z tłuszczu, plamy po kawie, pastę do butów, ślady stóp, a nawet osady z dymu tytoniowego, pozostawiając jedynie przyjemny cytrusowy zapach. Nietoksyczny koncentrat może być dozowany bardzo oszczędnie, szybko wysycha i nie pozostawia smug nawet na błyszczących powierzchniach. Środek SurfacePro CA 30 C eco!perform jest również certyfikowany zgodnie z oznakowaniem EU Ecolabel oraz austriackim oznakowaniem Ecolabel.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|5
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|2
|pH
|11
|Waga (kg)
|5
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|192 x 145 x 248
Właściwości
- Uniwersalny środek do czyszczenia powierzchni w koncentracie
- Skutecznie usuwa rozlane jedzenie, plamy z tłuszczu, osady nikotynowe, plamy z kawy, pastę do butów, ślady stóp itp.
- Bardzo dobra skuteczność czyszczenia na wszystkich twardych i elastycznych powierzchniach odpornych na działanie wody i alkoholu
- Bez smug nawet na powierzchniach o wysokim połysku
- Odpowiedni również do czyszczenia podłóg
- Przyjemny świeży cystrusowy zapach
- Otrzymał europejskie oznakowanie EU Ecolabel
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Zastosowania
- Czyszczenie podłóg
Akcesoria
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