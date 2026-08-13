CA 20 R Środek do codziennego czyszczenia sanitariatów, 0.5l
Gotowy do użycia środek do czyszczenia urządzeń sanitarnych z pionierską kombinacją kwasów. Bardzo wydajne, a zarazem przyjazne dla środowiska czyszczenie. Z certyfikatem EU Ecolabel.
Dzięki pionierskiej i przyjaznej dla środowiska kombinacji kwasu metanosulfonowego i kwasu cytrynowego, gotowy do użycia środek do codziennego czyszczenia SanitPro CA 20 R eco!perform firmy Kärcher jest idealnym wyborem do szybkiego i dokładnego czyszczenia urządzeń sanitarnych. Przyjazny dla środowiska detergent, który otrzymał oznakowanie EU Ecolabel i austriackie oznakowanie Ecolabel, bez trudu usuwa osad wapienny, mydło wapienne i kamień moczowy, a także lekkie zanieczyszczenia spowodowane przez pozostałości mydła i materiału organicznego. Opracowany do ręcznego wycierania na wilgotno metodą spryskującą i bardzo łatwy w użyciu, gotowy do użycia środek do czyszczenia urządzeń sanitarnych jest równie delikatny, co dokładny podczas czyszczenia wszystkich typowych powierzchni ceramicznych, ze stali nierdzewnej, chromu, szkła i tworzyw sztucznych. Jest szybkoschnący, nie pozostawia smug, a jedynie przyjemny, świeży cytrusowy zapach. Środek SanitPro CA 20 R eco!perform jest również dostępny w praktycznej butelce do wielokrotnego użytku i napełniania o pojemności 0,5 litra, która dodatkowo nadaje się do stosowania z wysokiej jakości głowicą pianową wielokrotnego użytku 2 w 1 firmy Kä
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|0,5
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|12
|pH
|2
|Waga (kg)
|0,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|302 x 187 x 244
Właściwości
- Gotowy do użycia środek do codziennego czyszczenia urządzeń sanitarnych
- Usuwa kamień, osady mydła i moczu, a także inne typowe zanieczyszczenia w pomieszczeniach sanitarnych
- Opracowany z myślą o wysokiej wydajności czyszczenia
- Spłukane powierzchnie wysychają bez smug
- Z efektem łatwego czyszczenia. Ułatwia kolejne procesy czyszczenia
- Lekka, ergonomiczna butelka z rozpylaczem o pojemności 500 ml wyposażona w profesjonalny rozpylacz ze strumieniem piany
- Mniejszy wysiłek związany z utylizacją dzięki profesjonalnemu rozpylaczowi wielokrotnego użytku
- Przyjemny, świeży zapach
- Otrzymał europejskie oznakowanie EU Ecolabel
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- Niebezpieczny
- H315 Działa drażniąco na skórę.
- H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
- P264 Dokładnie umyć po użyciu.
- P280a Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu / ochronę twarzy.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P362 + P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
- P332 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Wideo
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Czyszczenie obiektów sanitarnych
Akcesoria
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