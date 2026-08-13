Dzięki pionierskiej i przyjaznej dla środowiska kombinacji kwasu metanosulfonowego i kwasu cytrynowego, gotowy do użycia środek do codziennego czyszczenia SanitPro CA 20 R eco!perform firmy Kärcher jest idealnym wyborem do szybkiego i dokładnego czyszczenia urządzeń sanitarnych. Przyjazny dla środowiska detergent, który otrzymał oznakowanie EU Ecolabel i austriackie oznakowanie Ecolabel, bez trudu usuwa osad wapienny, mydło wapienne i kamień moczowy, a także lekkie zanieczyszczenia spowodowane przez pozostałości mydła i materiału organicznego. Opracowany do ręcznego wycierania na wilgotno metodą spryskującą i bardzo łatwy w użyciu, gotowy do użycia środek do czyszczenia urządzeń sanitarnych jest równie delikatny, co dokładny podczas czyszczenia wszystkich typowych powierzchni ceramicznych, ze stali nierdzewnej, chromu, szkła i tworzyw sztucznych. Jest szybkoschnący, nie pozostawia smug, a jedynie przyjemny, świeży cytrusowy zapach. Środek SanitPro CA 20 R eco!perform jest również dostępny w praktycznej butelce do wielokrotnego użytku i napełniania o pojemności 0,5 litra, która dodatkowo nadaje się do stosowania z wysokiej jakości głowicą pianową wielokrotnego użytku 2 w 1 firmy Kä