Przyjazny dla środowiska, a jednocześnie wyjątkowo ekonomiczny i wydajny: Środek do codziennego czyszczenia SanitPro CA 20 C eco!perform firmy Kärcher, o przyjemnie świeżym cytrusowym zapachu. Wysoce stężony środek do ręcznego czyszczenia powierzchni i posadzek (wycieranie na wilgotno metodą natryskową/pianową, mopowanie na mokro metodą wiadrową lub wstępna impregnacja) wyróżnia się maksymalną skutecznością czyszczenia powierzchni ceramicznych, ze stali nierdzewnej, chromowanych, szklanych i z tworzywa sztucznego w pomieszczeniach sanitarnych. Dzięki innowacyjnemu połączeniu kwasu cytrynowego i kwasu metanosulfonowego detergent bez wysiłku, szybko i delikatnie usuwa osad wapienny, osady z mydła, kamień moczowy, a nawet lekkie zanieczyszczenia spowodowane resztkami mydła i materiałem organicznym. Certyfikowany zgodnie z kryteriami oznakowania EU Ecolabel i nagrodzony austriackim oznakowaniem Ecolabel, środek SanitPro CA 20 C eco!perform łączy przyjazny dla środowiska zrównoważony rozwój z maksymalną wydajnością czyszczenia.