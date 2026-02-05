Intensywny środek czyszczący RM 750 ASF, wolny od NTA, 10l

Silny środek do czyszczenia zasadniczego, usuwa uporczywe zanieczyszczenia z oleju, smaru, sadzy, krwi i białka.

Wszechstronny, niskopieniący środek czyszczący PressurePro Intensive Deep Cleaner RM 750 nadaje się do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi i myjkami do powierzchni oraz szorowarkami. Ten silny detergent opracowano specjalnie z myślą o wysokich wymaganiach w produkcji i przemyśle – w szczególności w przemyśle spożywczym i kuchniach komercyjnych. Usuwa typowe uporczywe zanieczyszczenia i pozostałości oleju, smaru, sadzy, białka, soku owocowego, wina lub piwa z powierzchni, a także nadaje się do głębokiego czyszczenia silnie zanieczyszczonych przemysłowych pokryć podłogowych. Wysoce skoncentrowany przemysłowy środek czyszczący może być dozowany bardzo oszczędnie i dlatego jest szczególnie ekonomiczny w użyciu. W razie potrzeby można go również użyć do czyszczenia ręcznego.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 10
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 13,7
Waga (kg) 11,1
Waga z opakowaniem (kg) 11,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 290 x 190 x 230

Właściwości

  • Intensywny podstawowy środek czyszczący do użycia z wysokociśnieniowymi urządzeniami i szorowarkami
  • Do dogłębnego czyszczenia silnie zanieczyszczonych przemysłowych pokryć podłogowych
  • Rozpuszcza mocne zabrudzenia olejowe, tłuszcze i plamy mineralne
  • Efektywnie szybki
  • Niskopieniący
  • Szczególnie wydajny
  • Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
  • Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
  • Wolny od NTA
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Niebezpieczny
  • H290 Może powodować korozję metali.
  • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
  • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
  • P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
  • P405 Przechowywać pod zamknięciem.
  • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Zastosowania
  • Czyszczenie pojazdów użytkowych
  • Mycie samochodów/silników
  • Czyszczenie części maszynowych
  • Czyszczenie podłóg
  • Odtłuszczanie powierzchni
