Wszechstronny, niskopieniący środek czyszczący PressurePro Intensive Deep Cleaner RM 750 nadaje się do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi i myjkami do powierzchni oraz szorowarkami. Ten silny detergent opracowano specjalnie z myślą o wysokich wymaganiach w produkcji i przemyśle – w szczególności w przemyśle spożywczym i kuchniach komercyjnych. Usuwa typowe uporczywe zanieczyszczenia i pozostałości oleju, smaru, sadzy, białka, soku owocowego, wina lub piwa z powierzchni, a także nadaje się do głębokiego czyszczenia silnie zanieczyszczonych przemysłowych pokryć podłogowych. Wysoce skoncentrowany przemysłowy środek czyszczący może być dozowany bardzo oszczędnie i dlatego jest szczególnie ekonomiczny w użyciu. W razie potrzeby można go również użyć do czyszczenia ręcznego.