Środek do usuwania olejów, smarów i substancji organicznych z wykorzystaniem urządzeń wysokociśnieniowych. Alkaliczny środek czyszczący, który znajduje się na liście zasobów produkcji ekologicznej FiBL w Niemczech, jest wykonany w ponad 99% z naturalnych składników. Środki powierzchniowo czynne w formule pochodzą z otrębów pszennych, kukurydzy i innych zasobów naturalnych i są całkowicie biodegradowalne. Czy to w rolnictwie (ekologicznym), czy w przemyśle transportowym, spożywczym, na placach budowy lub w warsztatach - wszędzie tam, gdzie maszyny, pojazdy, ciągniki, skrzynie, beczki, chłodnie, podłogi, a nawet plandeki lub taśmy przenośnikowe muszą być czyszczone ten naturalny aktywny środek czyszczący jest w stanie sprostać zadaniu dzięki swojej maksymalnej mocy czyszczenia. Nie zawiera silikonów, substancji zapachowych i barwników. Jest łatwy do rozprowadzenia i wyjątkowo delikatny dla materiałów - nawet metali i powierzchni malowanych dzięki formule nie powodującej korozji. RM 82N zapewnia skuteczną moc czyszczenia nawet w niskich temperaturach wody . Może być również stosowany z urządzeniami wysokociśnieniowymi HDS z wodą o temperaturze do 90 °C.