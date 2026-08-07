PressurePro Natural Active Cleaner, alkaliczny RM 82N, 20l

Naturalny, alkaliczny aktywny środek czyszczący wykonany z surowców odnawialnych. Zapewnia niezwykle silny efekt czyszczenia i nadaje się do stosowania z myjkami ciśnieniowymi bez podgrzewania wody i z podgrzewaniem wody.

Środek do usuwania olejów, smarów i substancji organicznych z wykorzystaniem urządzeń wysokociśnieniowych. Alkaliczny środek czyszczący, który znajduje się na liście zasobów produkcji ekologicznej FiBL w Niemczech, jest wykonany w ponad 99% z naturalnych składników. Środki powierzchniowo czynne w formule pochodzą z otrębów pszennych, kukurydzy i innych zasobów naturalnych i są całkowicie biodegradowalne. Czy to w rolnictwie (ekologicznym), czy w przemyśle transportowym, spożywczym, na placach budowy lub w warsztatach - wszędzie tam, gdzie maszyny, pojazdy, ciągniki, skrzynie, beczki, chłodnie, podłogi, a nawet plandeki lub taśmy przenośnikowe muszą być czyszczone ten naturalny aktywny środek czyszczący jest w stanie sprostać zadaniu dzięki swojej maksymalnej mocy czyszczenia. Nie zawiera silikonów, substancji zapachowych i barwników. Jest łatwy do rozprowadzenia i wyjątkowo delikatny dla materiałów - nawet metali i powierzchni malowanych dzięki formule nie powodującej korozji. RM 82N zapewnia skuteczną moc czyszczenia nawet w niskich temperaturach wody . Może być również stosowany z urządzeniami wysokociśnieniowymi HDS z wodą o temperaturze do 90 °C.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 20
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 11
Waga z opakowaniem (kg) 22,4
PressurePro Natural Active Cleaner, alkaliczny RM 82N, 20l
PressurePro Natural Active Cleaner, alkaliczny RM 82N, 20l
PressurePro Natural Active Cleaner, alkaliczny RM 82N, 20l

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Zastosowania
  • Czyszczenie pojazdów użytkowych
  • Mycie samochodów/silników
  • Czyszczenie części maszynowych
  • Odtłuszczanie powierzchni
  • Czyszczenie podłóg