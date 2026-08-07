Silnie zasadowy (pH: 13.5 w koncentracie) preparat w płynie do czyszczenia zasadniczego. Usuwa ekstremalne zabrudzenia z oleju, tłuszczu, smoły, sadzy i przypalonej glazury cukrowej. RM 33 przeznaczony jest do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi HD oraz ze spryskiwaczami wstępnymi. Wydajność: 40m2/l. Przygotowanie / Dozowanie: wstępne spryskiwanie 1+9 / bez rozcieńczania mycie wysokociśnieniowe 1+3 / 4-8%