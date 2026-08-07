PressurePro RM 33 środek do usuwania żywic i smół, 200l

Płynny, bardzo silny środek do czyszczenia zasadniczego. Usuwa silne zabrudzenia z oleju, tłszczu, smoły, sadzy i smółki wędzarnianej, a także przypalonej glazury cukrowej. Bez NTA.

Wysoce skoncentrowany, szczególnie wydajny i dlatego niezwykle ekonomiczny środek do usuwania żywicy dymnej PressurePro Smoke Resin Remover RM 33 stanowi najsilniejszą kombinację czyszczących środków powierzchniowo czynnych i środków kompleksujących, jakie firma Kärcher ma do zaoferowania. Specjalnie zaprojektowany, aby spełniać rygorystyczne wymagania przemysłu spożywczego i piekarniczego, ten skuteczny środek do głębokiego czyszczenia usuwa typowe zanieczyszczenia spożywcze z praktycznie wszystkich odpornych na zasady powierzchni, maszyn, urządzeń i narzędzi. Żywica dymna, białka, tłuszcze i oleje, sadza i przypalone glazury cukrowe są w całości usuwane. Wózki regałowe, blachy i piece, systemy wędzarnicze, stanowiska do grillowania i pieczenia, komory wędzarnicze, piece konwekcyjne, komory chłodnicze – lista możliwych zastosowań jest niemal nieskończona. Środek do usuwania żywicy dymnej PressurePro Smoke Resin Remover RM 33 nie zawiera substancji zapachowych ani barwników i może być spłukiwany bez pozostawiania śladów.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 200
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 13
Waga z opakowaniem (kg) 265,4
PressurePro RM 33 środek do usuwania żywic i smół, 200l
PressurePro RM 33 środek do usuwania żywic i smół, 200l
PressurePro RM 33 środek do usuwania żywic i smół, 200l
PressurePro RM 33 środek do usuwania żywic i smół, 200l
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Czyszczenie wędzarni, grillów
  • Czyszczenie kuchni gastronomicznych
Akcesoria