Wysoce skoncentrowany, szczególnie wydajny i dlatego niezwykle ekonomiczny środek do usuwania żywicy dymnej PressurePro Smoke Resin Remover RM 33 stanowi najsilniejszą kombinację czyszczących środków powierzchniowo czynnych i środków kompleksujących, jakie firma Kärcher ma do zaoferowania. Specjalnie zaprojektowany, aby spełniać rygorystyczne wymagania przemysłu spożywczego i piekarniczego, ten skuteczny środek do głębokiego czyszczenia usuwa typowe zanieczyszczenia spożywcze z praktycznie wszystkich odpornych na zasady powierzchni, maszyn, urządzeń i narzędzi. Żywica dymna, białka, tłuszcze i oleje, sadza i przypalone glazury cukrowe są w całości usuwane. Wózki regałowe, blachy i piece, systemy wędzarnicze, stanowiska do grillowania i pieczenia, komory wędzarnicze, piece konwekcyjne, komory chłodnicze – lista możliwych zastosowań jest niemal nieskończona. Środek do usuwania żywicy dymnej PressurePro Smoke Resin Remover RM 33 nie zawiera substancji zapachowych ani barwników i może być spłukiwany bez pozostawiania śladów.