PressurePro RM 41 wosk na gorąco, 10l

Produkt do konserwacji i pielęgnacji lakieru z wysoką zawartością naturalnego wosku carnauba. Tworzy lśniące wykończenie o wysokim połysku.

Dzięki wysokiej jakości składowi z dużą zawartością naturalnego wosku carnauba, nasz środek PressurePro Hot Wax RM 41 tworzy zamkniętą, rozpuszczalną i konserwującą warstwę wosku. Zapewnia to nie tylko połysk, ale także długotrwałą ochronę do 12 miesięcy wszystkich metalowych części pojazdów i maszyn wszelkiego rodzaju, które są narażone na korozję. Samochody i pojazdy użytkowe, maszyny rolnicze, takie jak traktory, maszyny rolnicze, pługi, przyczepy, a nawet piaskarki komunalne są skutecznie chronione przed korozją i wpływem warunków atmosferycznych za pomocą wosku w sprayu. Środek do pielęgnacji lakieru jest również idealny jako ochrona na zimę dla pojazdów składowanych i wycofanych z eksploatacji. Skutecznie ogranicza ponowne zanieczyszczenie i może być stosowany jako ochrona przed rdzą podczas transportu maszyn, a także do tymczasowego przechowywania części metalowych. Środek PressurePro Hot Wax RM 41 do stosowania z myjkami ciśnieniowymi jest wysoce skoncentrowany, niezwykle ekonomiczny i może być bez problemów stosowany ze wszystkimi twardościami wody.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 10
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 5
Waga (kg) 9,9
Waga z opakowaniem (kg) 10,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 230 x 188 x 307
PressurePro RM 41 wosk na gorąco, 10l
PressurePro RM 41 wosk na gorąco, 10l
PressurePro RM 41 wosk na gorąco, 10l
PressurePro RM 41 wosk na gorąco, 10l

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Zastosowania
  • Czyszczenie pojazdów użytkowych
  • Konserwacja i pielęgnacja lakieru samochodowego
  • Konserwacja maszyn i sprzętu
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