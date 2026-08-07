PressurePro RM 41 wosk na gorąco, 10l
Produkt do konserwacji i pielęgnacji lakieru z wysoką zawartością naturalnego wosku carnauba. Tworzy lśniące wykończenie o wysokim połysku.
Dzięki wysokiej jakości składowi z dużą zawartością naturalnego wosku carnauba, nasz środek PressurePro Hot Wax RM 41 tworzy zamkniętą, rozpuszczalną i konserwującą warstwę wosku. Zapewnia to nie tylko połysk, ale także długotrwałą ochronę do 12 miesięcy wszystkich metalowych części pojazdów i maszyn wszelkiego rodzaju, które są narażone na korozję. Samochody i pojazdy użytkowe, maszyny rolnicze, takie jak traktory, maszyny rolnicze, pługi, przyczepy, a nawet piaskarki komunalne są skutecznie chronione przed korozją i wpływem warunków atmosferycznych za pomocą wosku w sprayu. Środek do pielęgnacji lakieru jest również idealny jako ochrona na zimę dla pojazdów składowanych i wycofanych z eksploatacji. Skutecznie ogranicza ponowne zanieczyszczenie i może być stosowany jako ochrona przed rdzą podczas transportu maszyn, a także do tymczasowego przechowywania części metalowych. Środek PressurePro Hot Wax RM 41 do stosowania z myjkami ciśnieniowymi jest wysoce skoncentrowany, niezwykle ekonomiczny i może być bez problemów stosowany ze wszystkimi twardościami wody.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|10
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|pH
|5
|Waga (kg)
|9,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|10,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|230 x 188 x 307
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Aktualny asortyment
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 10/21-4 ST
- HDS 10/21-4 ST Gas
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S
- HDS 11/18-4 S eB Plus
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 De Tr1 – prekonfigurowane
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 ST
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 13/35 De Tr1 – prekonfigurowane
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 ST
- HDS 8/20 D
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS 9/50 De Tr1 – prekonfigurowane
- HDS Trailer 17/20 De Tr1 – prekonfigurowane do usuwania chwastów
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HWE 13/21-42kW
- HWE 860
Urządzenia archiwalne
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 M Classic
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 DE
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S Basic
- HDS 12/14-4 ST Eco
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas Lpg
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S *EU-II
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 13/24 PE Cage
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/12 C
- HDS 5/13 U
Zastosowania
- Czyszczenie pojazdów użytkowych
- Konserwacja i pielęgnacja lakieru samochodowego
- Konserwacja maszyn i sprzętu