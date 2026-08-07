Dzięki wysokiej jakości składowi z dużą zawartością naturalnego wosku carnauba, nasz środek PressurePro Hot Wax RM 41 tworzy zamkniętą, rozpuszczalną i konserwującą warstwę wosku. Zapewnia to nie tylko połysk, ale także długotrwałą ochronę do 12 miesięcy wszystkich metalowych części pojazdów i maszyn wszelkiego rodzaju, które są narażone na korozję. Samochody i pojazdy użytkowe, maszyny rolnicze, takie jak traktory, maszyny rolnicze, pługi, przyczepy, a nawet piaskarki komunalne są skutecznie chronione przed korozją i wpływem warunków atmosferycznych za pomocą wosku w sprayu. Środek do pielęgnacji lakieru jest również idealny jako ochrona na zimę dla pojazdów składowanych i wycofanych z eksploatacji. Skutecznie ogranicza ponowne zanieczyszczenie i może być stosowany jako ochrona przed rdzą podczas transportu maszyn, a także do tymczasowego przechowywania części metalowych. Środek PressurePro Hot Wax RM 41 do stosowania z myjkami ciśnieniowymi jest wysoce skoncentrowany, niezwykle ekonomiczny i może być bez problemów stosowany ze wszystkimi twardościami wody.