PressurePro RM 43 żel do czyszczenia fasad, 20l

Silnie zasadowy (pH: 13.5 w koncentracie) preparat do czyszczenia fasad w żelu. Usuwa zanieczyszczenia z sadzy, olejów i smarów oraz zanieczyszczenia emisyjne. Nadaje się do elewacji z kamienia, tynku dekoracyjnego, tworzywa sztucznego, drewna, szkła i aluminium.