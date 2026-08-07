PressurePro RM 43 żel do czyszczenia fasad, 20l

Silnie zasadowy (pH: 13.5 w koncentracie) preparat do czyszczenia fasad w żelu. Usuwa zanieczyszczenia z sadzy, olejów i smarów oraz zanieczyszczenia emisyjne. Nadaje się do elewacji z kamienia, tynku dekoracyjnego, tworzywa sztucznego, drewna, szkła i aluminium.

RM 43 przeznaczony jest do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi HD i HDS oraz ze spryskiwaczami wstępnymi. Przygotowanie: > 6% (żel) Dozowanie: < 6% (płyn)

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 20
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 14
Waga (kg) 23,1
Waga z opakowaniem (kg) 24
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 260 x 230 x 420

Właściwości

  • Skuteczny środek do czyszczenia wysokociśnieniowego
  • Rozpuszcza mocne zabrudzenia olejowe, tłuszcze i plamy mineralne
  • Idealny do czyszczenia fasad kamiennych, cegły, plastiku, drewna i szkła
  • Bardzo dobra przyczepność, nawet na powierzchniach pionowych, dzięki żelowej formule
  • Bezpieczne działanie czyszczące
  • Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
  • Wolny od NTA
PressurePro RM 43 żel do czyszczenia fasad, 20l
PressurePro RM 43 żel do czyszczenia fasad, 20l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Niebezpieczny
  • H290 Może powodować korozję metali.
  • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
  • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
  • P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
  • P405 Przechowywać pod zamknięciem.
  • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Czyszczenie fasad
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