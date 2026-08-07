PressurePro RM 750 środek do czyszczenia zasadniczego - bez NTA, 200l

Silny środek do głębokiego czyszczenia skutecznie usuwa najbardziej uporczywe plamy, takie jak olej, tłuszcz, sadza, krew i białka. Niskopieniący. Szczególnie nadaje się do maszynowego czyszczenia posadzek i do obróbki za pomocą środków do czyszczenia twardych powierzchni.