PressurePro RM 750 środek do czyszczenia zasadniczego - bez NTA, 200l

Silny środek do głębokiego czyszczenia skutecznie usuwa najbardziej uporczywe plamy, takie jak olej, tłuszcz, sadza, krew i białka. Niskopieniący. Szczególnie nadaje się do maszynowego czyszczenia posadzek i do obróbki za pomocą środków do czyszczenia twardych powierzchni.

Wszechstronny, niskopieniący środek czyszczący PressurePro Intensive Deep Cleaner RM 750 nadaje się do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi i myjkami do powierzchni oraz szorowarkami. Ten silny detergent opracowano specjalnie z myślą o wysokich wymaganiach w produkcji i przemyśle – w szczególności w przemyśle spożywczym i kuchniach komercyjnych. Usuwa typowe uporczywe zanieczyszczenia i pozostałości oleju, smaru, sadzy, białka, soku owocowego, wina lub piwa z powierzchni, a także nadaje się do głębokiego czyszczenia silnie zanieczyszczonych przemysłowych pokryć podłogowych. Wysoce skoncentrowany przemysłowy środek czyszczący może być dozowany bardzo oszczędnie i dlatego jest szczególnie ekonomiczny w użyciu. W razie potrzeby można go również użyć do czyszczenia ręcznego.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 200
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 14
Waga z opakowaniem (kg) 228
PressurePro RM 750 środek do czyszczenia zasadniczego - bez NTA, 200l
PressurePro RM 750 środek do czyszczenia zasadniczego - bez NTA, 200l
PressurePro RM 750 środek do czyszczenia zasadniczego - bez NTA, 200l
PressurePro RM 750 środek do czyszczenia zasadniczego - bez NTA, 200l
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Czyszczenie pojazdów użytkowych
  • Mycie samochodów/silników
  • Czyszczenie części maszynowych
  • Czyszczenie podłóg
  • Odtłuszczanie powierzchni
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