Wydajny, łagodny koncentrat do czyszczenia wysokociśnieniowego silnych zabrudzeń olejowych, tłuszczowych i mineralnych. Nadaje się do czyszczenia pojazdów, plandek i silników. Nie zawiera NTA.

Kärcher PressurePro RM 81, to wysoce skuteczny, alkaliczny i bezsilikonowy środek czyszczący, który łatwo ulega separacji. Został stworzony jako uniwersalne rozwiązanie do wielu zastosowań wysokociśnieniowych. Sprawdzi się w branży motoryzacyjnej do mycia pojazdów, silników i plandek, w rolnictwie do czyszczenia maszyn oraz w przemyśle. Dodatkowo, RM 81 może być stosowany z gorącą wodą oraz w trybie parowym do temperatury 150°C.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 200
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 12,3
Waga z opakowaniem (kg) 230

Właściwości

  • Skuteczny środek do czyszczenia wysokociśnieniowego
  • Rozpuszcza mocne zabrudzenia olejowe, tłuszcze i plamy mineralne
  • Czyszczenie we wszystkich zakresach temperaturowych
  • Bezpieczne działanie czyszczące
  • Przyjemny, świeży zapach
  • Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
  • Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
  • Wolny od NTA
  • Wolny od fosforanów
  • Nie zawiera silikonów
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Ostrzeżenie
  • H290 Może powodować korozję metali.
  • H319 Działa drażniąco na oczy.
  • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
  • P264 Dokładnie umyć po użyciu.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  • P405 Przechowywać pod zamknięciem.
Zastosowania
  • Czyszczenie pojazdów użytkowych
  • Mycie samochodów/silników
  • Czyszczenie części maszynowych
  • Odtłuszczanie powierzchni
  • Czyszczenie plandek
  • Czyszczenie podłóg
