PressurePro RM 91 Agri piana alkaliczna, 10l

Pianka czyszcząca ma doskonałe właściwości rozpuszczania tłuszczu i z łatwością usuwa materiały organiczne, takie jak obornik i zanieczyszczenia. Doskonały do czyszczenia kurników, chlewni i dojarni.

Specjalna formuła ułatwiająca spienianie alkalicznego środka czyszczącego PressurePro Foam Cleaner RM 91 Agri sprawia, że to idealny wybór do kompleksowego czyszczenia budynków trzody chlewnej, bydła i drobiu oraz hal udojowych. Niezrównane właściwości przylegające piany zapewniają wyjątkowo długi czas kontaktu i ekspozycji, nawet na pionowych powierzchniach, co oznacza jeszcze lepsze efekty czyszczenia. Organiczne zanieczyszczenia takie jak: resztki jedzenia, odchody zwierząt i inne rodzaje zanieczyszczeń są całkowicie usuwane, a przedmioty oraz powierzchnie w oborze chronione. W przypadku wyjątkowo uporczywych zanieczyszczeń Kärcher zaleca zacząć od użycia środka do namaczania PressurePro Soaking Agent RM 92 Agri.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 10
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 13
Waga z opakowaniem (kg) 11,2

Właściwości

  • posiada doskonałe właściwości rozpuszczania tłuszczy i usuwania oganicznego materiału tj. odchody zwierzęce, resztki jedzenia
  • W 100% biodegradowalny
  • Nie uszkadza wyposażenia (inhibitory korozji)
  • Brak negatywnego wpływu na instalacje drenażu
PressurePro RM 91 Agri piana alkaliczna, 10l
PressurePro RM 91 Agri piana alkaliczna, 10l
PressurePro RM 91 Agri piana alkaliczna, 10l
PressurePro RM 91 Agri piana alkaliczna, 10l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Niebezpieczny
  • H290 Może powodować korozję metali.
  • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
  • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
  • P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
  • P405 Przechowywać pod zamknięciem.
  • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

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  • Stajnie i hale udojowe
  • Czyszczenie podłóg
  • Czyszczenie obiektów sanitarnych
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