Specjalna formuła ułatwiająca spienianie alkalicznego środka czyszczącego PressurePro Foam Cleaner RM 91 Agri sprawia, że to idealny wybór do kompleksowego czyszczenia budynków trzody chlewnej, bydła i drobiu oraz hal udojowych. Niezrównane właściwości przylegające piany zapewniają wyjątkowo długi czas kontaktu i ekspozycji, nawet na pionowych powierzchniach, co oznacza jeszcze lepsze efekty czyszczenia. Organiczne zanieczyszczenia takie jak: resztki jedzenia, odchody zwierząt i inne rodzaje zanieczyszczeń są całkowicie usuwane, a przedmioty oraz powierzchnie w oborze chronione. W przypadku wyjątkowo uporczywych zanieczyszczeń Kärcher zaleca zacząć od użycia środka do namaczania PressurePro Soaking Agent RM 92 Agri.