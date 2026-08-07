Alkaliczny środek PressurePro Soaking Agent RM 92 Agri to znakomity wybór do wstępnego czyszczenia przed sięgnięciem po pianę RM 91 Agri. Kärcher zaleca stosowanie go do zlikwidowania wyjątkowo uporczywych i trudnych do usunięcia organicznych zanieczyszczeń w budynkach dla drobiu, trzody chlewnej i bydła oraz halach udojowych. Dzięki specjalnej konsystencji piana przylega również do pionowych powierzchni i rozpuszcza zanieczyszczenia, zanim zostaną całkowicie usunięte. To generuje finansowe i ekologiczne korzyści, ponieważ równoczesne namaczanie skraca czas czyszczenia i ilość potrzebnej wody. Formuła zawiera inhibitory korozji chroniące powierzchnie i przedmioty w oborze.