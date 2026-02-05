Kwas (pH: 1 w koncentracie) przeznaczony do usuwania osadów z wapnia. Zawiera kwas solny. Rozpuszcza utwardzone resztki wapnia i środków czyszczących oraz zapewnia trwałą ochronę antykorozyjną. Szczególnie przydatny do czyszczenia wężownic w urządzeniach wysokociśnieniowych. RM 101 ASF przeznaczony jest do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi HDS. Odwapnianie wężownic grzewczych: uruchomić przepływ rozcieńczonego kwasu w otwartym obiegu przez ok. 15 min. w temp. maks. 40˚C, następnie spłukać wodą, a na koniec w celu zneutralizowania przepłukać zasadowym środkiem czyszczącym. Przygotowanie: 1+9