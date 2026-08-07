RM 25 ASF Aktywny środek w koncentracie, kwaśny, 200l

Przeznaczony do wysokociśnieniowego mycia zasadniczego w pomieszczeniach sanitarnych. Usuwa osady i złogi z wapnia, rdzy, kamienia piwnego i mlecznego, oraz tłuszczu i białek. Bardzo dobrze sprawdza się w myciu wnętrz zbiorników w branży spożywczej.

Bardzo skuteczny, kwaśny środek czyszczący PressurePro Active Cleaner RM 25 Kärcher może być używany do dokładnego czyszczenia na wiele sposobów przy pomocy urządzeń wysokociśnieniowych. Środek czyszczący bez problemu usuwa osady z kamienia, rdzy, piwne i mleczne osady, a także plamy z tłuszczu i białka. Dlatego idealnie nadaje się do czyszczenia wnętrz zbiorników w przemyśle spożywczym, do dokładnego czyszczenia chłodni i mroźni, a także pomieszczeń sanitarnych takich jak: baseny czy toalety publiczne w strefach dla podróżnych, lotnisk czy dworców kolejowych. Połączenie silnie i szybko działających środków powierzchniowo czynnych, kwasu fosforowego i chlorowodorowego. Skuteczna ochrona przed korozją, metalowych powierzchni. Dokładne i bezpieczne czyszczenie hal udojowych w gospodarstwach rolniczych. Wystarczy użyć niewielkiej ilości PressurePro Active Cleaner RM 25, co zdecydowanie obniża koszty środków czyszczących.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 200
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
Waga z opakowaniem (kg) 225
RM 25 ASF Aktywny środek w koncentracie, kwaśny, 200l
RM 25 ASF Aktywny środek w koncentracie, kwaśny, 200l
RM 25 ASF Aktywny środek w koncentracie, kwaśny, 200l
RM 25 ASF Aktywny środek w koncentracie, kwaśny, 200l
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Czyszczenie beczek
  • Czyszczenie kuchni przemysłowych
  • Czyszczenie obiektów sanitarnych
  • Czyszczenie cystern spożywczych
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