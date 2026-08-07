Nasz PressurePro Oil i Grease Cleaner Extra RM 31 naprawdę zasługuje na swoją nazwę. Bez żadnego wysiłku rozpuszcza nawet najbardziej uporczywy olej, smar, smołę, sadzę i żywicą dymną. Silnie skoncentrowany, ekonomiczny i wysokociśnieniowy środek czyszczący może być stosowany we wszystkich zakresach temperatur – w tym podczas parowania w temperaturze 150°C – zapewnia skuteczne czyszczenie z dużą mocą. Idealny środek czyszczący może być używany do czyszczenia silników i części w warsztatach lub gospodarstwach rolnych. Sprawdza się również w innych obszarach np.: do usuwania z elewacji budynku zanieczyszczeń spowodowanych emisją, ptasich odchodów lub pozostałości owadów, a także może być stosowany do czyszczenia wnętrz zbiorników w przemyśle spożywczym. Środek PressurePro Oil i Grease Cleaner Extra RM 31 nie zawiera silikonu, w separatorze oleju szybko oddziela olej i wodę i pozostawia przyjemny świeży zapach.