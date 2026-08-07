RM 31 ASF Aktywny, alkaliczny środek czyszczący, 1000l

Alkaliczny środek czyszczący, do stosowania z wysokociśnieniowymi urządzeniami myjącymi, w myciu zasadniczym. Przeznaczony do warsztatów i zakładów przemysłowych.

Nasz PressurePro Oil i Grease Cleaner Extra RM 31 naprawdę zasługuje na swoją nazwę. Bez żadnego wysiłku rozpuszcza nawet najbardziej uporczywy olej, smar, smołę, sadzę i żywicą dymną. Silnie skoncentrowany, ekonomiczny i wysokociśnieniowy środek czyszczący może być stosowany we wszystkich zakresach temperatur – w tym podczas parowania w temperaturze 150°C – zapewnia skuteczne czyszczenie z dużą mocą. Idealny środek czyszczący może być używany do czyszczenia silników i części w warsztatach lub gospodarstwach rolnych. Sprawdza się również w innych obszarach np.: do usuwania z elewacji budynku zanieczyszczeń spowodowanych emisją, ptasich odchodów lub pozostałości owadów, a także może być stosowany do czyszczenia wnętrz zbiorników w przemyśle spożywczym. Środek PressurePro Oil i Grease Cleaner Extra RM 31 nie zawiera silikonu, w separatorze oleju szybko oddziela olej i wodę i pozostawia przyjemny świeży zapach.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 1000
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 14
Waga z opakowaniem (kg) 1204
RM 31 ASF Aktywny, alkaliczny środek czyszczący, 1000l
RM 31 ASF Aktywny, alkaliczny środek czyszczący, 1000l
RM 31 ASF Aktywny, alkaliczny środek czyszczący, 1000l
RM 31 ASF Aktywny, alkaliczny środek czyszczący, 1000l
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Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Czyszczenie pojazdów użytkowych
  • Czyszczenie stajni
  • Czyszczenie beczek
  • Mycie samochodów/silników
  • Czyszczenie części maszynowych
  • Odtłuszczanie powierzchni
  • Czyszczenie cystern spożywczych
  • Czyszczenie fasad