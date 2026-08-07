RM 31 ASF Aktywny, alkaliczny środek czyszczący, 1000l
Alkaliczny środek czyszczący, do stosowania z wysokociśnieniowymi urządzeniami myjącymi, w myciu zasadniczym. Przeznaczony do warsztatów i zakładów przemysłowych.
Nasz PressurePro Oil i Grease Cleaner Extra RM 31 naprawdę zasługuje na swoją nazwę. Bez żadnego wysiłku rozpuszcza nawet najbardziej uporczywy olej, smar, smołę, sadzę i żywicą dymną. Silnie skoncentrowany, ekonomiczny i wysokociśnieniowy środek czyszczący może być stosowany we wszystkich zakresach temperatur – w tym podczas parowania w temperaturze 150°C – zapewnia skuteczne czyszczenie z dużą mocą. Idealny środek czyszczący może być używany do czyszczenia silników i części w warsztatach lub gospodarstwach rolnych. Sprawdza się również w innych obszarach np.: do usuwania z elewacji budynku zanieczyszczeń spowodowanych emisją, ptasich odchodów lub pozostałości owadów, a także może być stosowany do czyszczenia wnętrz zbiorników w przemyśle spożywczym. Środek PressurePro Oil i Grease Cleaner Extra RM 31 nie zawiera silikonu, w separatorze oleju szybko oddziela olej i wodę i pozostawia przyjemny świeży zapach.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|1000
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|pH
|14
|Waga z opakowaniem (kg)
|1204
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 10/21-4 ST
- HDS 10/21-4 ST Gas
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S
- HDS 11/18-4 S eB Plus
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 De Tr1 – prekonfigurowane
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 ST
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 13/35 De Tr1 – prekonfigurowane
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 ST
- HDS 8/20 D
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS 9/50 De Tr1 – prekonfigurowane
- HDS Trailer 17/20 De Tr1 – prekonfigurowane do usuwania chwastów
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HWE 13/21-42kW
- HWE 860
Urządzenia archiwalne
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 M Classic
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 DE
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S Basic
- HDS 12/14-4 ST Eco
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas Lpg
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S *EU-II
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 13/24 PE Cage
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/12 C
- HDS 5/13 U
Zastosowania
- Czyszczenie pojazdów użytkowych
- Czyszczenie stajni
- Czyszczenie beczek
- Mycie samochodów/silników
- Czyszczenie części maszynowych
- Odtłuszczanie powierzchni
- Czyszczenie cystern spożywczych
- Czyszczenie fasad