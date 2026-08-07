Środek do usuwania wosku PressurePro RM 36 Kärcher optymalnie przygotowuje powierzchnie do lakierowania, gruntowania i powlekania. Niewielka ilość środka czyszczącego na bazie rozpuszczalników niezawodnie usuwa środki ochronne na bazie wosku, wosk, a także tłuszcz, oleje, smary, żywice, zanieczyszczenia mineralne i kleje. Środek do usuwania wosku PressurePro RM 36 nie zawiera węglowodorów halogenowanych, łatwo się spłukuje i doskonale nadaje się do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi, dzięki czemu znakomicie sprawdzi się w przemyśle i handlu.