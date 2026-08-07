RM 36 ASF Środek do usuwania konserwacji z pojazdów, 20l

Środek do usuwania konserwacji, łagodnie usuwa warstwy ochronne wosku i pozostałości smaru z lakierowanych powierzchni. Doskonale sprawdza się z wysokociśnieniowymi urządzeniami czyszczącymi.

Środek do usuwania wosku PressurePro RM 36 Kärcher optymalnie przygotowuje powierzchnie do lakierowania, gruntowania i powlekania. Niewielka ilość środka czyszczącego na bazie rozpuszczalników niezawodnie usuwa środki ochronne na bazie wosku, wosk, a także tłuszcz, oleje, smary, żywice, zanieczyszczenia mineralne i kleje. Środek do usuwania wosku PressurePro RM 36 nie zawiera węglowodorów halogenowanych, łatwo się spłukuje i doskonale nadaje się do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi, dzięki czemu znakomicie sprawdzi się w przemyśle i handlu.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 20
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
Waga (kg) 16
Waga z opakowaniem (kg) 18,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 255 x 230 x 400

Właściwości

  • Skuteczny środek do usuwania konserwacji
  • Rozpuszcza ochronny film wosku ochronnego z powierzchni
  • Rozpuszcza mocne zabrudzenia olejowe, tłuszcze i plamy mineralne
  • Bezpieczne działanie czyszczące
  • Wolny od węglowodorów organicznych
  • Wolny od NTA
RM 36 ASF Środek do usuwania konserwacji z pojazdów, 20l
RM 36 ASF Środek do usuwania konserwacji z pojazdów, 20l
RM 36 ASF Środek do usuwania konserwacji z pojazdów, 20l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Niebezpieczny
  • H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
  • H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  • P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
  • P301 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:
  • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
  • P331 NIE wywoływać wymiotów.
  • P405 Przechowywać pod zamknięciem.
  • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
  • EUH 066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Usuwanie woskowych powłok ochronnych
  • Czyszczenie części maszynowych
  • Odtłuszczanie powierzchni
  • Mycie samochodów/silników
Akcesoria