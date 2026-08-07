RM 36 ASF Środek do usuwania konserwacji z pojazdów, 20l
Środek do usuwania konserwacji, łagodnie usuwa warstwy ochronne wosku i pozostałości smaru z lakierowanych powierzchni. Doskonale sprawdza się z wysokociśnieniowymi urządzeniami czyszczącymi.
Środek do usuwania wosku PressurePro RM 36 Kärcher optymalnie przygotowuje powierzchnie do lakierowania, gruntowania i powlekania. Niewielka ilość środka czyszczącego na bazie rozpuszczalników niezawodnie usuwa środki ochronne na bazie wosku, wosk, a także tłuszcz, oleje, smary, żywice, zanieczyszczenia mineralne i kleje. Środek do usuwania wosku PressurePro RM 36 nie zawiera węglowodorów halogenowanych, łatwo się spłukuje i doskonale nadaje się do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi, dzięki czemu znakomicie sprawdzi się w przemyśle i handlu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|20
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|Waga (kg)
|16
|Waga z opakowaniem (kg)
|18,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|255 x 230 x 400
Właściwości
- Skuteczny środek do usuwania konserwacji
- Rozpuszcza ochronny film wosku ochronnego z powierzchni
- Rozpuszcza mocne zabrudzenia olejowe, tłuszcze i plamy mineralne
- Bezpieczne działanie czyszczące
- Wolny od węglowodorów organicznych
- Wolny od NTA
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- Niebezpieczny
- H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
- H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
- P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
- P301 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P331 NIE wywoływać wymiotów.
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
- EUH 066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 10/21-4 ST
- HDS 10/21-4 ST Gas
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S
- HDS 11/18-4 S eB Plus
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 De Tr1 – prekonfigurowane
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 ST
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 13/35 De Tr1 – prekonfigurowane
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 ST
- HDS 8/20 D
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS 9/50 De Tr1 – prekonfigurowane
- HDS Trailer 17/20 De Tr1 – prekonfigurowane do usuwania chwastów
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HWE 13/21-42kW
- HWE 860
Urządzenia archiwalne
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 M Classic
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 DE
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S Basic
- HDS 12/14-4 ST Eco
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas Lpg
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S *EU-II
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 13/24 PE Cage
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/12 C
- HDS 5/13 U
Zastosowania
- Usuwanie woskowych powłok ochronnych
- Czyszczenie części maszynowych
- Odtłuszczanie powierzchni
- Mycie samochodów/silników