RM 39 ASF Środek do odtłuszczania części maszynowych, 200l

Delikatny dla materiałów środek do czyszczenia i odtłuszczania. Usuwa skutecznie zanieczyszczenia olejowe, oraz smar i sadzę z metalowych części, a dodatkowo zapewnia czasową ochronę antykorozyjną

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 200
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 10,5
Waga z opakowaniem (kg) 232,6
RM 39 ASF Środek do odtłuszczania części maszynowych, 200l
RM 39 ASF Środek do odtłuszczania części maszynowych, 200l
RM 39 ASF Środek do odtłuszczania części maszynowych, 200l
RM 39 ASF Środek do odtłuszczania części maszynowych, 200l
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Zastosowania
  • Czyszczenie części maszynowych
  • Odtłuszczanie powierzchni
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