RM 55 ASF Uniwersalny środek czyszczący, 10l

Skuteczny środek w koncentracie, przeznaczony do mycia wysokociśnieniowego. Pomocny w usuwaniu uporczywych zanieczyszczeń z tłuszczu, oleju i zabrudzeń emisyjnych. Polecany do czyszczenia elewacji.

Lekko zasadowy (pH: 10 w koncentracie) uniwersalny preparat do czyszczenia wysokociśnieniowego. Przeznaczony do usuwania uporczywych zanieczyszczeń: tłuszczy, olejów i zabrudzeń emisyjnych. Polecany do czyszczenia elewacji. RM 55 ASF przeznaczony jest do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi HD. Dozowanie: 0.5-8%

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 10
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 10
Waga (kg) 10,1
Waga z opakowaniem (kg) 10,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 290 x 230 x 190

Właściwości

  • Uniwersalny środek do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem
  • Rozpuszcza olej, tłuszcz i zabrudzenia mineralne
  • Bardzo dobre właściwości czyszczące, zwłasza w zimnej wodzie
  • Bezpieczne działanie czyszczące
  • Przyjemny, świeży zapach
  • Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
  • Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
  • Wolny od NTA
  • Nie zawiera silikonów
  • Odpowiedni dla powierzchni wrażliwych na zasady np. aluminium
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Zastosowania
  • Czyszczenie pojazdów użytkowych
  • Mycie samochodów/silników
  • Czyszczenie części maszynowych
  • Czyszczenie fasad
  • Powierzchnie tekstylne
