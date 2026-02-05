RM 55 ASF Uniwersalny środek czyszczący, 10l
Skuteczny środek w koncentracie, przeznaczony do mycia wysokociśnieniowego. Pomocny w usuwaniu uporczywych zanieczyszczeń z tłuszczu, oleju i zabrudzeń emisyjnych. Polecany do czyszczenia elewacji.
Lekko zasadowy (pH: 10 w koncentracie) uniwersalny preparat do czyszczenia wysokociśnieniowego. Przeznaczony do usuwania uporczywych zanieczyszczeń: tłuszczy, olejów i zabrudzeń emisyjnych. Polecany do czyszczenia elewacji. RM 55 ASF przeznaczony jest do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi HD. Dozowanie: 0.5-8%
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|10
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|pH
|10
|Waga (kg)
|10,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|10,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|290 x 230 x 190
Właściwości
- Uniwersalny środek do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem
- Rozpuszcza olej, tłuszcz i zabrudzenia mineralne
- Bardzo dobre właściwości czyszczące, zwłasza w zimnej wodzie
- Bezpieczne działanie czyszczące
- Przyjemny, świeży zapach
- Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
- Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
- Wolny od NTA
- Nie zawiera silikonów
- Odpowiedni dla powierzchni wrażliwych na zasady np. aluminium
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 ST H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 ST
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/23-4 S
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 ST
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 ST H
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4 ST
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/10 EX Plus Classic
- HD 4/11 C Bp (wersja bez akumulatorów i ładowarki)
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 C Plus
- HD 5/13 C Plus + FR Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 C Power Control
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 Cage
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M CageEB Anniversary Edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M ST
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition
- HD 7/16-4 MXA Car
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M ST
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M ST
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 ST
- HD 8/18-4 ST H
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 De Tr1 – prekonfigurowane
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/23 Ge Tr1 – prekonfigurowane
- HD 9/25 G Classic
- ProHD 400
- ProHD 800 Plus
Urządzenia archiwalne
- HD 10/15-4 Cage F
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 Cage
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/23-4S
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/35 PB E Cage
- HD 1000 SI
- HD 1050 B
- HD 1050 DE
- HD 13/12 ST-H
- HD 13/12-4 ST
- HD 13/12-4 ST – prekonfigurowane
- HD 13/18 S Plus *EU II
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 20/15-4 CAGE PLUS
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 5/11 C
- HD 5/14 C PLUS *EU
- HD 5/14 C+FR30
- HD 5/14 CX PLUS *EU
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C + FR *EU
- HD 5/15 C Plus *EU
- HD 5/15 CX Plus *EU
- HD 6/12-4 CX Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 C Plus Promo
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MX Plus
- HD 6/16-4 ST
- HD 6/16-4 ST-H
- HD 650
- HD 650 plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 MX Plus
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 M Cage
- HD 7/16-4 M Plus
- HD 7/16-4 MX
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 ST
- HD 7/17 MX Plus
- HD 7/18 C Plus
- HD 7/18 CX Plus
- HD 7/18-4 M Plus
- HD 7/18-4 MX Plus
- HD 7/20 G Classic
- HD 715
- HD 8/18-4 MX Plus
- HD 8/23 G Classic
- HD 801 B
- HD 9/16-4 ST
- HD 9/16-4 ST-H
- HD 9/18-4 ST
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 901 B
- ProHD 200
- ProHD 600
- Xpert HD 7125
- Xpert-HD 7125 X
- Xpert-HD 7140
Zastosowania
- Czyszczenie pojazdów użytkowych
- Mycie samochodów/silników
- Czyszczenie części maszynowych
- Czyszczenie fasad
- Powierzchnie tekstylne