Delikatny, neutralny (pH 6.7 w koncentracie) pianowy środek czyszczący do lekkich zabrudzeń olejowych, tłuszczowych i białkowych. Stabilna warstwa piany poprawia efekt czyszczenia i łatwo się spłukuje. RM 57 przeznaczony jest do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi HD i HDS z dyszą pianową oraz ze spryskiwaczami pianowymi. Dozowanie: czyszczenie ręczne 10%, czyszczenie wysokociśnieniowe 1-2%, EK1 10 %