RM 57 Pianowy środek czyszczący, neutralny, 20l

Środek pianowy o delikatnym działaniu do mycia lekkich zabrudzeń olejowych, tłuszczowych i białkowych. Stabilna warstwa piany zwiększa efekt czyszczenia i łatwo się spłukuje.

Delikatny, neutralny (pH 6.7 w koncentracie) pianowy środek czyszczący do lekkich zabrudzeń olejowych, tłuszczowych i białkowych. Stabilna warstwa piany poprawia efekt czyszczenia i łatwo się spłukuje. RM 57 przeznaczony jest do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi HD i HDS z dyszą pianową oraz ze spryskiwaczami pianowymi. Dozowanie: czyszczenie ręczne 10%, czyszczenie wysokociśnieniowe 1-2%, EK1 10 %

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 20
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 6,7
Waga (kg) 20,4
Waga z opakowaniem (kg) 21,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 260 x 237 x 430

Właściwości

  • Pianowy środek do wysokociśnieniowego czyszczenia
  • Rozpuszcza olej, tłuszcz i zabrudzenia mineralne
  • Szczególnie łagodny do powierzchni dzięki neutralnej formule
  • Tworzy długoutrzymujący się dywan pianowy
  • Bardzo dobre właściwości
  • Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
  • Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
  • Wolny od NTA
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Ostrzeżenie
  • H315 Działa drażniąco na skórę.
  • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
  • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P264 Dokładnie umyć po użyciu.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
  • P332 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  • P302 + P352b W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody i mydła.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Czyszczenie kuchni przemysłowych
  • Czyszczenie powierzchni
  • Czyszczenie kuchni gastronomicznych
  • Czyszczenie stajni
