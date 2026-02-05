RM 58 Pianowy środek czyszczący, zasadowy, 20l

Zasadowy środek do skutecznego usuwania zanieczyszczeń olejowych, tłuszczowych, białkowych oraz resztek środków spożywczych z płytek ceramicznych, kafli i kontenerów. Pianowy dywan zapewnia długi i intensywny czas działania na pionowych powierzchniach.

Silnie zasadowy (pH 13.1 w koncentracie) pianowy środek czyszczący Skutecznie usuwa uporczywe zanieczyszczenia olejowe, tłuszczowe i białkowe oraz resztki środków spożywczych z ceramicznych płytek, kafli i kontenerów. Pianowy dywan zapewnia długotrwałe i intensywne działanie środka na pochyłych oraz pionowych powierzchniach. RM 58 ASF przeznaczony jest do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi HD i HDS z dyszą pianową oraz ze spryskiwaczami pianowymi. Dozowanie: czyszczenie ręczne (manualne) 10%, czyszczenie wysokociśnieniowe 1-2%, FS 2000 4-6%, EK1 4-6%

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 20
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 13,1
Waga (kg) 21,3
Waga z opakowaniem (kg) 22,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 260 x 237 x 430

Właściwości

  • Pianowy środek do wysokociśnieniowego czyszczenia
  • Rozpuszcza ciężkie zabrudzenia olejowe, tłuszcze i zabrudzenia białkowe
  • Bezpieczne działanie czyszczące
  • Tworzy długoutrzymujący się dywan pianowy
  • Bardzo dobre właściwości
  • Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
  • Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
  • Wolny od NTA
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Niebezpieczny
  • H290 Może powodować korozję metali.
  • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
  • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
  • P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
  • P405 Przechowywać pod zamknięciem.
  • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

Zastosowania
  • Czyszczenie kuchni przemysłowych
  • Czyszczenie powierzchni
  • Czyszczenie ścian, płytek
  • Czyszczenie cystern spożywczych
  • Czyszczenie stajni
