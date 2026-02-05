Silnie zasadowy (pH 13.1 w koncentracie) pianowy środek czyszczący Skutecznie usuwa uporczywe zanieczyszczenia olejowe, tłuszczowe i białkowe oraz resztki środków spożywczych z ceramicznych płytek, kafli i kontenerów. Pianowy dywan zapewnia długotrwałe i intensywne działanie środka na pochyłych oraz pionowych powierzchniach. RM 58 ASF przeznaczony jest do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi HD i HDS z dyszą pianową oraz ze spryskiwaczami pianowymi. Dozowanie: czyszczenie ręczne (manualne) 10%, czyszczenie wysokociśnieniowe 1-2%, FS 2000 4-6%, EK1 4-6%