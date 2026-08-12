RM 80 Aktywny proszek, 20kg

Silnie skoncentrowany, rozpuszczalny w wodzie preparat o świeżym zapachu. Rozpuszcza oleje, tłuszcz oraz zanieczyszczenia emisyjne. Skuteczny we wszystkich zakresach temperatur, łagodny w działaniu.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (kg) 20
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 10,9
Waga (kg) 20
Waga z opakowaniem (kg) 20,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 750 x 450 x 120

Właściwości

  • Wysoce skuteczny proszek do urządzeń wysokociśnieniowych dla myjni samochodowych
  • Rozpuszcza mocne zabrudzenia olejowe, tłuszcze i plamy mineralne
  • Czyszczenie we wszystkich zakresach temperaturowych
  • Szczególnie wydajny
  • Bezpieczne działanie czyszczące
  • Wolny od NTA
RM 80 Aktywny proszek, 20kg
RM 80 Aktywny proszek, 20kg
RM 80 Aktywny proszek, 20kg
RM 80 Aktywny proszek, 20kg
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Ostrzeżenie
  • H319 Działa drażniąco na oczy.
  • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P264 Dokładnie umyć po użyciu.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Czyszczenie pojazdów użytkowych
  • Pojazdy
  • Komercyjne czyszczenie pojazdów
  • Samochody osobowe, ciężarowe, rowery