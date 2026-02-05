RM 81 ASF eco!efficiency - Aktywny środek czyszczący, 2.5l
Preparat do mycia wysokociśnieniowego. Łagodny w stosunku do czyszczonych materiałów. Usuwa silne zabrudzenia olejowe, tłuszczowe i mineralne. Doskonały do mycia pojazdów, plandek i silników.
Zasadowy (pH: 12.3 w koncentracie), wysoce skoncentrowany, aktywny preparat do mycia wysokociśnieniowego z nowej linii eco!efficiency. Łagodny w stosunku do czyszczonych materiałów. Usuwa silne zabrudzenia olejowe, tłuszczowe i mineralne. Doskonały do mycia pojazdów, plandek i silników. Wysoce skuteczny także w niskiej temperaturze (tryb eco!efficiency). Dzięki udoskonalonej formule jego zużycie w stosunku do tradycyjnego RM 81 ASF zmniejsza się nawet o 25%. RM 81 ASF przeznaczony jest do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi HDS. Przygotowanie: 1+3 Dozowanie: 0.75-4% Dozowanie ( w trybie eco!efficiency): 1-5%
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|2,5
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|4
|pH
|12,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|3
Właściwości
- Skuteczny ekologiczny środek do czyszczenia wysokociśnieniowego
- Rozpuszcza mocne zabrudzenia olejowe, tłuszcze i plamy mineralne
- Czyszczenie we wszystkich zakresach temperaturowych
- Przyjazny dla środowiska i materiału
- Przyjemny, świeży zapach
- Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
- Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
- Wolny od NTA
- Wolny od fosforanów
- Nie zawiera silikonów
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- Niebezpieczny
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- H290 Może powodować korozję metali.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 10/21-4 ST
- HDS 10/21-4 ST Gas
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S eB Plus
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 De Tr1 – prekonfigurowane
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 ST
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 13/35 De Tr1 – prekonfigurowane
- HDS 17/20 De Tr1 – prekonfigurowane do pracy z 2 lancami
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/12 C
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 6/15-4 Classic
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/12-4 MX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 ST
- HDS 8/20 D
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS 9/50 De Tr1 – prekonfigurowane
- HDS Trailer 17/20 De Tr1 – prekonfigurowane do usuwania chwastów
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HWE 13/21-42kW
- HWE 860
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Czyszczenie pojazdów użytkowych
- Mycie samochodów/silników
- Czyszczenie części maszynowych
- Odtłuszczanie powierzchni
- Czyszczenie plandek
- Czyszczenie podłóg