RM 81 ASF eco!efficiency - Aktywny środek czyszczący, 2.5l

Preparat do mycia wysokociśnieniowego. Łagodny w stosunku do czyszczonych materiałów. Usuwa silne zabrudzenia olejowe, tłuszczowe i mineralne. Doskonały do mycia pojazdów, plandek i silników.

Zasadowy (pH: 12.3 w koncentracie), wysoce skoncentrowany, aktywny preparat do mycia wysokociśnieniowego z nowej linii eco!efficiency. Łagodny w stosunku do czyszczonych materiałów. Usuwa silne zabrudzenia olejowe, tłuszczowe i mineralne. Doskonały do mycia pojazdów, plandek i silników. Wysoce skuteczny także w niskiej temperaturze (tryb eco!efficiency). Dzięki udoskonalonej formule jego zużycie w stosunku do tradycyjnego RM 81 ASF zmniejsza się nawet o 25%. RM 81 ASF przeznaczony jest do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi HDS. Przygotowanie: 1+3 Dozowanie: 0.75-4% Dozowanie ( w trybie eco!efficiency): 1-5%

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 2,5
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 4
pH 12,3
Waga z opakowaniem (kg) 3

Właściwości

  • Skuteczny ekologiczny środek do czyszczenia wysokociśnieniowego
  • Rozpuszcza mocne zabrudzenia olejowe, tłuszcze i plamy mineralne
  • Czyszczenie we wszystkich zakresach temperaturowych
  • Przyjazny dla środowiska i materiału
  • Przyjemny, świeży zapach
  • Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
  • Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
  • Wolny od NTA
  • Wolny od fosforanów
  • Nie zawiera silikonów
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Niebezpieczny
  • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
  • H290 Może powodować korozję metali.
  • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
  • P405 Przechowywać pod zamknięciem.
  • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Zastosowania
  • Czyszczenie pojazdów użytkowych
  • Mycie samochodów/silników
  • Czyszczenie części maszynowych
  • Odtłuszczanie powierzchni
  • Czyszczenie plandek
  • Czyszczenie podłóg