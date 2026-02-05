Zasadowy (pH: 12.3 w koncentracie), wysoce skoncentrowany, aktywny preparat do mycia wysokociśnieniowego z nowej linii eco!efficiency. Łagodny w stosunku do czyszczonych materiałów. Usuwa silne zabrudzenia olejowe, tłuszczowe i mineralne. Doskonały do mycia pojazdów, plandek i silników. Wysoce skuteczny także w niskiej temperaturze (tryb eco!efficiency). Dzięki udoskonalonej formule jego zużycie w stosunku do tradycyjnego RM 81 ASF zmniejsza się nawet o 25%. RM 81 ASF przeznaczony jest do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi HDS. Przygotowanie: 1+3 Dozowanie: 0.75-4% Dozowanie ( w trybie eco!efficiency): 1-5%