Do łatwego, bezpośredniego i bezdotykowego stosowania z lancami pianowymi, bez wstępnego mieszania – środek czyszczący PressurePro Foam Cleaner RM 838 Kärcher. Niezawierający silikonu środek czyszczący tworzy delikatną, obfitą i długo utrzymującą się na powierzchni, alkaliczną pianę, która przylega nawet do pionowych powierzchni. Olej, smar, pozostałości owadów, ptasie odchody, drogowe zanieczyszczenia, a nawet bardzo uporczywe, rolnicze zanieczyszczenia są niezawodnie usuwane z każdego rodzaju pojazdu. Od samochodów osobowych po ciężarowe, ciągniki, urządzenia i maszyny rolnicze, czy też komunalne: piana dobrze przylegająca do powierzchni oznacza, że ​​nie ma potrzeby stosowania narzędzi mechanicznych takich jak szczotki, co zapobiega powstawaniu rys na lakierowanych powierzchniach. Krótki czas kontaktu środka PressurePro Foam Cleaner RM 838 direct zdecydowanie skraca czas mycia pojazdu.