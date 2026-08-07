Do łatwego, bezpośredniego i bezdotykowego stosowania z lancami pianowymi, bez wstępnego mieszania – środek czyszczący RM 838 PressurePro direct Kärcher. Niezawierający silikonu środek czyszczący tworzy delikatną, obfitą i długo utrzymującą się na powierzchni, alkaliczną pianę, która przylega nawet do pionowych powierzchni. Olej, smar, pozostałości owadów, ptasie odchody, drogowe zanieczyszczenia, a nawet bardzo uporczywe, rolnicze zanieczyszczenia są niezawodnie usuwane z każdego rodzaju pojazdu. Od samochodów osobowych po ciężarowe, ciągniki, urządzenia i maszyny rolnicze, czy też komunalne: piana dobrze przylegająca do powierzchni oznacza, że ​​nie ma potrzeby stosowania narzędzi mechanicznych takich jak szczotki, co zapobiega powstawaniu rys na lakierowanych powierzchniach. Krótki czas kontaktu środka RM 838 PressurePro direct zdecydowanie skraca czas mycia pojazdu.