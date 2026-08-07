Gęsta konsystencja naszego kwaśnego środka czyszczącego PressurePro Surface Cleaner RM 93 Agri jest specjalnie dostosowana do wymagań w związanych z czyszczeniem hali udojowych i mleczarni. Środek czyszczący o lepkiej konsystencji przylega do maszyn udojowych, ram, połączeń i szczelin. Nieorganiczne osady takie jak: osad z kamienia, rdza, kamień mleczny i kamień moczowy, błyskawicznie znikają. Mniejsze jest także ryzyko poślizgnięcia się zwierząt na powierzchniach, po których chodzą lub, na jakich stoją. Środek czyszczący RM 93 Agri można bezpiecznie użytkować w przypadku stali nierdzewnej, gresu i tworzyw sztucznych – najlepiej zamiennie z alkaliczną pianą czyszczącą PressurePro RM 91 Agri Kärcher, po to aby skutecznie zredukować ilość szkodliwych patogenów.