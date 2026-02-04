RM 99 Solar Cleaner, 20l

Wysoce skuteczny, łagodny w stosunku do czyszczonych powierzchni i biodegradowalny środek do czyszczenia paneli słonecznych i fotowoltaicznych.

Skuteczny w bardzo niskich dawkach (od 0,125%), w przystępnej cenie, mocny oraz doskonały do czyszczenia systemu Kärcher iSolar: środek czyszczący PressurePro Solar Cleaner RM 99 czyści wszystkie systemy solarne i fotowoltaiczne, a także szklane powierzchnie, bez smug i pozostałości. Środek czyszczący, który może być stosowany w przypadku wszystkich stopni twardości wody, jest bardzo wydajny, delikatny i ulega biodegradacji. Bezpiecznie i niezawodnie usuwa uporczywe ptasie odchody, pyłki, sadzę i kurz. Innowacyjna oraz bardzo łagodna formuła PressurePro Solar Cleaner RM 99 sprawia, że może być on używany do czyszczenia nawet aluminiowych ram. Na powierzchni tworzy równą oraz jednorodną powłokę zapobiegającą powstawaniu osadu z kamienia, a także ułatwia przesuwanie się szczotek po powierzchni – do delikatnego czyszczenia powierzchni bez konieczności spłukiwania.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 20
pH 9
Waga z opakowaniem (kg) 21,2

Właściwości

  • Zdobywca nagrody Pulire Innovation Award 2013
  • Usuwa oporne i tłuste zanieczyszczenia
  • Zapobiega osadzaniu się kamienia na wszystkich poziomach twardości wody, nawet bez wykorzystania systemów zmiękczających wodę.
  • Nie pozostawia zacieków
  • Zapobiega powstawaniu kamiennych osadów z wody
  • Nie uszkadza kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, szkła, plastikowych elementów, ram wykonanych z anodowanego i tradycyjnego aluminium
  • Delikatnie czyści powierzchnię.
  • Testowany przez DLG e.V. (Niemieckie Towarzystwo Rolnicze)
  • Bardzo wysoka wydajność
  • Możliwość odprowadzania do miejskiego systemu kanalizacji
  • Produkt ulega łatwo biodegradacji (zgodnie z wymogami OECD)
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Ostrzeżenie
  • H319 Działa drażniąco na oczy.
  • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P264 Dokładnie umyć po użyciu.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Systemy solarne i fotowoltaiczne
Akcesoria