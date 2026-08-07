Środek czyszcząco-dezynfekujący, płyn RM 732, 5l

Działa bakteriobójczo, grzybobójczo i warunkowo wirusobójczo. Gwarantuje doskonałe efekty czyszczenia.

Czyszczenie i dezynfekcja w jednym kroku za pomocą środka czyszczącego RM 732 Kärcher w płynie. Bez trudu poradzi sobie z olejami, tłuszczami i zanieczyszczeniami mineralnymi, jednocześnie zachowując właściwości bakteriobójcze, drożdżobójcze i w ograniczonym zakresie wirusobójcze przeciwko licznym patogenom takim jak: Escherichia coli, Candida albicans czy koronawirus SARS-CoV-2. Środek RM 732 doskonale sprawdzi się w przetwórstwie spożywczym, przemyśle spożywczym, sektorze medycznym, jak również w przypadku innych zastosowań. RM 732 nie pozostawia dłutowanego, nieprzyjemnego zapachu, ponieważ nie zawiera aldehydów, fenoli, alkoholu ani chloru, a także może być z łatwością wykorzystywany na wiele różnych sposobów. Może być stosowany nie tylko jako tradycyjny spray do wycierania powierzchni, ale również nanoszony na większe powierzchnie za pomocą spryskiwacza ze środkiem czyszczącym, szorowarki lub urządzenia wysokociśnieniowego.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 5
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 10
Waga (kg) 5,1
Waga z opakowaniem (kg) 5,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 192 x 145 x 248
Środek czyszcząco-dezynfekujący, płyn RM 732, 5l
Środek czyszcząco-dezynfekujący, płyn RM 732, 5l
Środek czyszcząco-dezynfekujący, płyn RM 732, 5l
Środek czyszcząco-dezynfekujący, płyn RM 732, 5l
Środek czyszcząco-dezynfekujący, płyn RM 732, 5l
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Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Czyszczenie kuchni przemysłowych
  • Czyszczenie i dezynfekcja
  • Czyszcznie SPA, siłowni
  • Czyszczenie powierzchni
  • Czyszczenie poczekalni i sal zabiegowych
  • Czyszczenie obiektów sanitarnych
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