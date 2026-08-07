Środek dezynfekujący, płynny RM 735, 5l

Efektywny, neutralny środek dezynfekujący. Działa bakteriobójczo, grzybobójczo i warunkowo wirusobójczo (np. wirusowe zapalenie wątroby typu B).

Dezynfekujący neutralny (pH 7.5 w koncentracie) środek czyszczący. Działa bakteriobójczo, grzybobójczo i warunkowo wirusobójczo (np. na wirusowe zapalenie wątroby typu B). RM 735 przeznaczony jest do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi HD i HDS oraz ze spryskiwaczami wstępnymi. Dozowanie: HD/HDS 1-3%, BR/BD 1-3%

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 5
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 8
Waga z opakowaniem (kg) 5,1
Środek dezynfekujący, płynny RM 735, 5l
Środek dezynfekujący, płynny RM 735, 5l
Środek dezynfekujący, płynny RM 735, 5l
Środek dezynfekujący, płynny RM 735, 5l
Środek dezynfekujący, płynny RM 735, 5l
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Czyszczenie kuchni przemysłowych
  • Dezynfekcja powierzchni
  • Czyszczenie poczekalni i sal zabiegowych
  • Czyszcznie SPA, siłowni
  • Czyszczenie obiektów sanitarnych
  • Do dezynfekcji zewnętrznej i dezynfekcji obszaru dozowania wody w dystrybutorze wody WPD.
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