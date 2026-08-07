Dezynfekujący neutralny (pH 7.5 w koncentracie) środek czyszczący. Działa bakteriobójczo, grzybobójczo i warunkowo wirusobójczo (np. na wirusowe zapalenie wątroby typu B). RM 735 przeznaczony jest do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi HD i HDS oraz ze spryskiwaczami wstępnymi. Dozowanie: HD/HDS 1-3%, BR/BD 1-3%