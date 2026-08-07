Gruboziarnisty środek do piaskowania z żużla aluminiowego, przeznaczony do stosowania z systemami i pistoletami do piaskowania Kärcher. Ten jednorazowy, mineralny środek do piaskowania nie rozpuszcza się w wodzie i ma granulację od 0,25 do 1,4 mm. Zapewnia wysoką wydajność podczas czyszczenia piaskowaniem napowietrzonego i odsłoniętego betonu kruszywowego, porfiru, granitu, stali i klinkieru. Ponadto materiał ten doskonale nadaje się do usuwania farby, lakierów i rdzy oraz do matowienia, szorstkiego piaskowania i piaskowania dzięki kanciastemu kształtowi, wysokiej twardości (6–7 w skali Mohsa) i bardzo silnemu działaniu ściernemu.