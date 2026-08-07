Środek ścierny do piaskowania, gruboziarnisty, 25kg

Środek w sprayu o granulacji 0,25–1,4 mm. Wysoce skuteczny na stali, granicie, gazobetonie i betonie kruszywowym. Idealny również do usuwania rdzy, farby i graffiti.

Gruboziarnisty środek do piaskowania z żużla aluminiowego, przeznaczony do stosowania z systemami i pistoletami do piaskowania Kärcher. Ten jednorazowy, mineralny środek do piaskowania nie rozpuszcza się w wodzie i ma granulację od 0,25 do 1,4 mm. Zapewnia wysoką wydajność podczas czyszczenia piaskowaniem napowietrzonego i odsłoniętego betonu kruszywowego, porfiru, granitu, stali i klinkieru. Ponadto materiał ten doskonale nadaje się do usuwania farby, lakierów i rdzy oraz do matowienia, szorstkiego piaskowania i piaskowania dzięki kanciastemu kształtowi, wysokiej twardości (6–7 w skali Mohsa) i bardzo silnemu działaniu ściernemu.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (kg) 25
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
Waga z opakowaniem (kg) 25,2

Właściwości

  • Do użytku w systemach piaskowania i pistoletach
  • Granulat wykonany ze stopionego żużla (krzemianów)
  • Granulacja 0,25 - 1,4 mm
  • Twardość w skali Mohsa: 6-7
  • Do usuwania zabrudzeń z podłoża tj.: stal, granit, klinkier, porfir, beton gazowany i płukany
Środek ścierny do piaskowania, gruboziarnisty, 25kg
Środek ścierny do piaskowania, gruboziarnisty, 25kg
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Zastosowania
  • Odrdzewianie
  • Czyszczenie betonu
  • Czyszczenie fasad
  • Odrdzewianie, usuwanie graffiti