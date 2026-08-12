Do uzdatniania wody
Do stosowania z urządzeniami uzdatniającymi wodę np. w myjniach. Sprawdzone oraz wypróbowane preparaty odkażające – dostosowane do różnych systemów i zapewniające ich bezproblemową pracę.
Dystrybutor wody
Produkty do czyszczenia dyspenserów wody.
Do uzdatniania wody
Kärcher zapewnia odpowiednie preparaty do obróbki, zapewniające stałą i bezproblemową pracę systemów oraz doskonałe wyniki. Produkty te wspierają tworzenie płatków, które z łatwością można odfiltrować i zmniejszyć ilość bakterii w uzdatnionej wodzie procesowej.
Oczyszczanie wody
Produkty firmy Kärcher wspierają proces oczyszczania systemów WPC. Poprawiają jakość wody surowej, wydłużają żywotność membran i zapobiegają powrotowi bakterii do oczyszczonej wody pitnej.