RM 846 Środek dezynfekujący, 20kg

Środek separujący do uzdatniania ścieków z myjni obciążonych olejami mineralnymi. Tworzy duże, łatwe do filtrowania kłaczki.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (kg) 20
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 8,7
Waga (kg) 20
Waga z opakowaniem (kg) 20,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 750 x 450 x 120

Właściwości

  • Wysoce skuteczny środek separujący do systemów oddzielania emulsji (ASA 600, HDR 777)
  • Szczególnie nadaje się do recyklingu i obróbki ścieków wody zanieczyszczonej olejami mineralnymi (węglowodory do 100 mg/l)
  • Uzyskuje się czystą, klarowną wodę o wysokiej jakości
  • Bardzo szybka zachodząca flokulacja i łatwe filtrowanie
  • Zostają spełnione wymogi prawne dotyczące jakości ścieków
  • Około 50% detergentu pozostaje we wodzie, dlatego mniejsze dozowanie środka jest możliwe
  • Proszek
  • Specjalnie stworzony do systemów Karcher
  • Wolny od NTA
RM 846 Środek dezynfekujący, 20kg
RM 846 Środek dezynfekujący, 20kg
RM 846 Środek dezynfekujący, 20kg
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Niebezpieczny
  • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
  • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Oczyszczanie wody