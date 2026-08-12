RM 846 Środek dezynfekujący, 20kg
Środek separujący do uzdatniania ścieków z myjni obciążonych olejami mineralnymi. Tworzy duże, łatwe do filtrowania kłaczki.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (kg)
|20
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|pH
|8,7
|Waga (kg)
|20
|Waga z opakowaniem (kg)
|20,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|750 x 450 x 120
Właściwości
- Wysoce skuteczny środek separujący do systemów oddzielania emulsji (ASA 600, HDR 777)
- Szczególnie nadaje się do recyklingu i obróbki ścieków wody zanieczyszczonej olejami mineralnymi (węglowodory do 100 mg/l)
- Uzyskuje się czystą, klarowną wodę o wysokiej jakości
- Bardzo szybka zachodząca flokulacja i łatwe filtrowanie
- Zostają spełnione wymogi prawne dotyczące jakości ścieków
- Około 50% detergentu pozostaje we wodzie, dlatego mniejsze dozowanie środka jest możliwe
- Proszek
- Specjalnie stworzony do systemów Karcher
- Wolny od NTA
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- Niebezpieczny
- H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
Zastosowania
- Oczyszczanie wody