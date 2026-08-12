RM 847 Preparat rozszczepiający w płynie, 1l
Środek przeznaczony do aktywnego uzdatniania i obróbki silnie zanieczyszczonej wody po myciu nadwozi i silników. Tworzy duże, łatwe do filtrowania kłaczki.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|1
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|2
|pH
|4
|Waga (kg)
|1
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|249 x 166 x 238
Właściwości
- Efektywnie zachodząca reakcja oddzielania za pomocą środka na bazie polimeru w systemach emulsyjnych (ASA, HDR 555, HDR 777)
- Nadaje się do ponownego wykorzystania wody w urządzeniach wysokociśnieniowych
- Ok. 75% detergentu pozostaje we wodzie, dlatego mniejsze ponowne dozowanie jest możliwe
- Szczególnie wydajny
- Specjalnie stworzony do systemów Karcher
- Wolny od NTA
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
- P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
- P391 Zebrać wyciek.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Zastosowania
- Oczyszczanie wody