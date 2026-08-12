RM 847 Preparat rozszczepiający w płynie, 1l

Środek przeznaczony do aktywnego uzdatniania i obróbki silnie zanieczyszczonej wody po myciu nadwozi i silników. Tworzy duże, łatwe do filtrowania kłaczki.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 1
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 2
pH 4
Waga (kg) 1
Waga z opakowaniem (kg) 1,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 249 x 166 x 238

Właściwości

  • Efektywnie zachodząca reakcja oddzielania za pomocą środka na bazie polimeru w systemach emulsyjnych (ASA, HDR 555, HDR 777)
  • Nadaje się do ponownego wykorzystania wody w urządzeniach wysokociśnieniowych
  • Ok. 75% detergentu pozostaje we wodzie, dlatego mniejsze ponowne dozowanie jest możliwe
  • Szczególnie wydajny
  • Specjalnie stworzony do systemów Karcher
  • Wolny od NTA
RM 847 Preparat rozszczepiający w płynie, 1l
RM 847 Preparat rozszczepiający w płynie, 1l
RM 847 Preparat rozszczepiający w płynie, 1l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  • P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
  • P391 Zebrać wyciek.
  • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Oczyszczanie wody
Akcesoria