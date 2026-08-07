Akcesoria do urządzeń komunalnych
Od małych pojazdów komunalnych po duże nośniki narzędzi – urządzenia komunalne Kärcher sprawdzają się przez cały rok w trudnych warunkach codziennej pracy, od utrzymania terenów zielonych aż po zimowe utrzymanie terenu. Dzięki ścisłej współpracy ze znanymi producentami akcesoriów, nasze urządzenia są w dużej mierze kompatybilne z ich rozwiązaniami. Oferujemy również szeroką gamę inteligentnych i wysoce funkcjonalnych narzędzi, np. do mobilnego i autonomicznego czyszczenia wysokociśnieniowego, usuwania chwastów lub nawadniania.
Wszechstronność jest zawsze na czasie
Usuwanie chwastów jest czynnością sezonową, dlatego dobrze jest wiedzieć, że posiadany sprzęt może być stosowanych również do innych prac. System WRS 200 zamontowany na nośniku narzędzi Kärcher nie wymaga żadnych zewnętrznych źródeł prądu lub wody. Oznacza to, że można go stosować również w odległych obszarach.
System automatycznego odkamieniania
Regularne odkamienianie to idealny sposób na zabezpieczenie urządzeń grzewczych przed osadzającym się kamieniem. Nasz preparat ochronny RM 110 doskonale sprawdza się jako rozwiązanie wydłużające żywotność urządzeń grzewczych. Automatyczne dozowanie środka jest bardziej precyzyjne i niezawodne i tym samym pozwala zaoszczędzić czas.
Błyskawiczna gotowość do pracy
W niecałe dwie minuty, kocioł grzewczy o mocy 105 kW nagrzewa wodę do maksymalnej temperatury roboczej wynoszącej 98 °C. Pomimo tej ogromnej mocy, kocioł pracuje niezwykle wydajnie i bardzo ekonomicznie. Zużycie paliwa kotła wynosi zaledwie 6 do 8 litrów na godzinę.
Nisko położony środek ciężkości pojazdu
WRS jest podłączany do tylnej części nośnika narzędzi MIC 42, MIC 50 lub MIC 70 lub też do nośnika MC 130 za pomocą zawiesia trójkątnego. Zbiornik na wodę o pojemności do 800 litrów znajduje się w tylnej przestrzeni roboczej i zapewnia niskie położenie środka ciężkości pojazdu. Oznacza to większe bezpieczeństwo i komfort jazdy dla operatora.
Kompaktowa budowa
Narzędzie WRS 200 jest tak kompaktowe, że nie powoduje zwiększenia szerokości całkowitej pojazdu. Tył pojazdu pozostaje widoczny w lusterku zewnętrznym nawet podczas pokonywania zakrętów. Zwrotność pojazdu nie jest w żaden sposób ograniczona, a ryzyko utknięcia na przeszkodach znacznie się zmniejsza, co oznacza, że można go z łatwością stosować nawet w przestrzeniach zamkniętych.
Łatwa, intuicyjna, bezpieczna obsługa
Idealna koncepcja obsługi musi być jak najprostsza i na tyle logiczna, aby od samego początku wykluczyć błędy w obsłudze i zagrożenia dla operatora. Dlatego też, w przypadku WRS rozdzieliliśmy elementy służące do obsługi od tych przeznaczonych do konserwacji. Po lewej stronie maszyny znajduje się wszystko to, co jest potrzebne do jej konserwacji i serwisowania. Po prawej stronie znajdują się elementy sterujące do regulacji temperatury i ciśnienia oraz przełącznik wężownicy grzewczej. Operator może zawsze bezpiecznie sterować tymi funkcjami z pobocza lub z chodnika. W kabinie, nasz zaawansowany system EASY Operation eliminuje konieczność stosowania oddzielnego wyświetlacza, dzięki czemu wszystkie niezbędne informacje znajdują się w bezpośrednim polu widzenia kierowcy.
Profesjonalne mycie wysokociśnieniowe
Mycie wysokociśnieniowe ma wiele zastosowań w sektorze komunalnym, od mycia pojazdów i wiat przystankowych po usuwanie graffiti z murów i ławek parkowych. Dzięki ciśnieniu wody do 200 bar, temperaturze wody do 98 °C (oraz pary wodnej do 155 °C) 800-litrowemu zbiornikowi na wodę, WRS 200 jest narzędziem, którego moc i wytrzymałość sprzyja wielu różnym zastosowaniom.
Utrzymanie terenów zielonych
Wiosną i latem, rabaty kwiatowe, drzewa i krzewy potrzebują dużo wody. Jeśli panuje susza lub od dłuższego czasu nie było deszczu, konieczne jest podlewanie. Dzięki WRS 200, pracującym w trybie niskiego ciśnienia wody zimnej, i przy użyciu lancy ręcznej można łatwo i bezpośrednio dostarczyć wody roślinom, które jej rozpaczliwie potrzebują.
Usuwanie gumy do żucia
Usuwanie gumy do żucia z twardych powierzchni, takich jak asfalt, płyty chodnikowe i kostka brukowa, było kiedyś żmudnym, czasochłonnym i kosztownym zadaniem. Jednak z pomocą WRS 200 gumę do żucia można bez wysiłku usunąć już w ciągu kilku sekund.
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