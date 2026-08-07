Akcesoria do urządzeń komunalnych

Łatwa, intuicyjna, bezpieczna obsługa

Idealna koncepcja obsługi musi być jak najprostsza i na tyle logiczna, aby od samego początku wykluczyć błędy w obsłudze i zagrożenia dla operatora. Dlatego też, w przypadku WRS rozdzieliliśmy elementy służące do obsługi od tych przeznaczonych do konserwacji. Po lewej stronie maszyny znajduje się wszystko to, co jest potrzebne do jej konserwacji i serwisowania. Po prawej stronie znajdują się elementy sterujące do regulacji temperatury i ciśnienia oraz przełącznik wężownicy grzewczej. Operator może zawsze bezpiecznie sterować tymi funkcjami z pobocza lub z chodnika. W kabinie, nasz zaawansowany system EASY Operation eliminuje konieczność stosowania oddzielnego wyświetlacza, dzięki czemu wszystkie niezbędne informacje znajdują się w bezpośrednim polu widzenia kierowcy.