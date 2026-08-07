WRS 200

WRS 200 jest akcesorium do urządzeń komunalnych, którego głównym zadaniem jest ukierunkowane zwalczanie chwastów przy pomocy gorącej wody. Cechują go kompaktowe wymiary i niewielki ciężar.

Dzięki zamontowanemu na nośniku narzędzi Kärcher mobilnemu narzędziu WRS 200 samorządy mają teraz możliwość dokładnego i przyjaznego dla środowiska usuwania chwastów. Jego kompaktowa budowa i niezależność od zewnętrznych źródeł zasilania w wodę i prąd sprawia, że narzędzie to może być stosowane również w bardzo odległych obszarach, jak również na chodnikach, w parkach lub w obszarach wewnątrz miasta. Chwasty zwalczane są za pomocą gorącej wody o temperaturze 98 °C – z poziomu maszyny za pomocą zamontowanej belki czołowej lub pośrednio za pomocą lancy ręcznej. Możliwe są również inne zastosowania narzędzia, będące częścią codziennej pracy w obrębie obszarów miejskich: wysokociśnieniowe mycie zimną lub gorącą wodą, niskociśnieniowe podlewanie kwietników, krzewów i drzew w parkach oraz skuteczne usuwanie gumy do żucia z wszelkiego rodzaju twardych powierzchni.

Cechy i zalety
Zaprojektowane do różnych zastosowań mobilnych
  • Ukierunkowane i wydajne zwalczanie chwastów gorącą wodą: przy użyciu belki czołowej z poziomu narzędzia lub pośrednio za pomocą lancy ręcznej.
  • Profesjonalne wysokociśnieniowe mycie zimną lub gorącą wodą.
  • Skuteczne usuwanie gumy do żucia z twardych nawierzchni.
Kompaktowa konstrukcja
  • Mniejsze ryzyko uszkodzenia, ponieważ tył pojazdu pozostaje widoczny w lusterku również podczas skręcania lub na zakrętach.
  • Zastosowanie w wąskich i ograniczonych przestrzeniach jest także możliwe dzięki dużej zwrotności maszyny.
  • Nie ma wpływu na szerokość maszyny niezależnie od użytego pojazdu nośnego.
Nisko położony środek ciężkości pojazdu
  • Szybki montaż za pomocą trójkąta łączącego z tyłu pojazdu dla optymalnego rozłożenia ciężaru.
  • Nisko położony środek ciężkości pojazdu gwarantuje komfortową jazdę w ruchu drogowym.
  • W zależności od nośnika narzędzi, możliwe jest zastosowanie zbiorników na wodę o pojemności do 1000 litrów.
Bardzo skuteczna praca
  • Błyskawiczna gotowość do pracy wysokowydajnego wężownicy grzewczej.
  • Posiada sprawdzoną i wydajną technologią wężownic grzewczych Kärcher, zapewniającą niskie zużycie paliwa.
  • Wydajna pompa wysokociśnieniowa Kärcher gwarantuje ciśnienie robocze do 200 bar.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ciśnienie (bar/MPa) min. 10 - do 200 / min. 1 - do 20
Temperatura (°C) 98 - maks. 135
Wydajność tłoczenia (l/min) 28
Rodzaj paliwa Diesel
Zbiornik paliwa (l) 20
Zużycie paliwa (olej napędowy) przy pełnym obciążeniu (l/h) 12
Waga (kg) 300
Waga z opakowaniem (kg) 308,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 550 x 955 x 1290
Zastosowania
  • Ukierunkowane zwalczanie chwastów gorącą wodą
  • Czyszczenie zimną i gorącą wodą
  • Skuteczne usuwanie gumy do żucia z twardych nawierzchni
  • Nawadnianie w parkach