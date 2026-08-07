WRS 200
WRS 200 jest akcesorium do urządzeń komunalnych, którego głównym zadaniem jest ukierunkowane zwalczanie chwastów przy pomocy gorącej wody. Cechują go kompaktowe wymiary i niewielki ciężar.
Dzięki zamontowanemu na nośniku narzędzi Kärcher mobilnemu narzędziu WRS 200 samorządy mają teraz możliwość dokładnego i przyjaznego dla środowiska usuwania chwastów. Jego kompaktowa budowa i niezależność od zewnętrznych źródeł zasilania w wodę i prąd sprawia, że narzędzie to może być stosowane również w bardzo odległych obszarach, jak również na chodnikach, w parkach lub w obszarach wewnątrz miasta. Chwasty zwalczane są za pomocą gorącej wody o temperaturze 98 °C – z poziomu maszyny za pomocą zamontowanej belki czołowej lub pośrednio za pomocą lancy ręcznej. Możliwe są również inne zastosowania narzędzia, będące częścią codziennej pracy w obrębie obszarów miejskich: wysokociśnieniowe mycie zimną lub gorącą wodą, niskociśnieniowe podlewanie kwietników, krzewów i drzew w parkach oraz skuteczne usuwanie gumy do żucia z wszelkiego rodzaju twardych powierzchni.
Cechy i zalety
Zaprojektowane do różnych zastosowań mobilnych
- Ukierunkowane i wydajne zwalczanie chwastów gorącą wodą: przy użyciu belki czołowej z poziomu narzędzia lub pośrednio za pomocą lancy ręcznej.
- Profesjonalne wysokociśnieniowe mycie zimną lub gorącą wodą.
- Skuteczne usuwanie gumy do żucia z twardych nawierzchni.
Kompaktowa konstrukcja
- Mniejsze ryzyko uszkodzenia, ponieważ tył pojazdu pozostaje widoczny w lusterku również podczas skręcania lub na zakrętach.
- Zastosowanie w wąskich i ograniczonych przestrzeniach jest także możliwe dzięki dużej zwrotności maszyny.
- Nie ma wpływu na szerokość maszyny niezależnie od użytego pojazdu nośnego.
Nisko położony środek ciężkości pojazdu
- Szybki montaż za pomocą trójkąta łączącego z tyłu pojazdu dla optymalnego rozłożenia ciężaru.
- Nisko położony środek ciężkości pojazdu gwarantuje komfortową jazdę w ruchu drogowym.
- W zależności od nośnika narzędzi, możliwe jest zastosowanie zbiorników na wodę o pojemności do 1000 litrów.
Bardzo skuteczna praca
- Błyskawiczna gotowość do pracy wysokowydajnego wężownicy grzewczej.
- Posiada sprawdzoną i wydajną technologią wężownic grzewczych Kärcher, zapewniającą niskie zużycie paliwa.
- Wydajna pompa wysokociśnieniowa Kärcher gwarantuje ciśnienie robocze do 200 bar.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie (bar/MPa)
|min. 10 - do 200 / min. 1 - do 20
|Temperatura (°C)
|98 - maks. 135
|Wydajność tłoczenia (l/min)
|28
|Rodzaj paliwa
|Diesel
|Zbiornik paliwa (l)
|20
|Zużycie paliwa (olej napędowy) przy pełnym obciążeniu (l/h)
|12
|Waga (kg)
|300
|Waga z opakowaniem (kg)
|308,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|550 x 955 x 1290
Zastosowania
- Ukierunkowane zwalczanie chwastów gorącą wodą
- Czyszczenie zimną i gorącą wodą
- Skuteczne usuwanie gumy do żucia z twardych nawierzchni
- Nawadnianie w parkach