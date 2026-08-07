Dzięki zamontowanemu na nośniku narzędzi Kärcher mobilnemu narzędziu WRS 200 samorządy mają teraz możliwość dokładnego i przyjaznego dla środowiska usuwania chwastów. Jego kompaktowa budowa i niezależność od zewnętrznych źródeł zasilania w wodę i prąd sprawia, że narzędzie to może być stosowane również w bardzo odległych obszarach, jak również na chodnikach, w parkach lub w obszarach wewnątrz miasta. Chwasty zwalczane są za pomocą gorącej wody o temperaturze 98 °C – z poziomu maszyny za pomocą zamontowanej belki czołowej lub pośrednio za pomocą lancy ręcznej. Możliwe są również inne zastosowania narzędzia, będące częścią codziennej pracy w obrębie obszarów miejskich: wysokociśnieniowe mycie zimną lub gorącą wodą, niskociśnieniowe podlewanie kwietników, krzewów i drzew w parkach oraz skuteczne usuwanie gumy do żucia z wszelkiego rodzaju twardych powierzchni.