Nośniki narzędzi Holder C 65 TC

Wydajny i zwrotny nośnik narzędzi C 65 TC to wszechstronne urządzenie do całorocznego użytku. Dwuosobowa kabina zwiększa liczbę możliwych zastosowań i komfort pracy.

Dzięki wielofunkcyjnemu nośnikowi narzędzi C 65 TC użytkownicy miejscy i komercyjni mają do dyspozycji wysokiej jakości towarzysza do wszystkich codziennych wyzwań. Jest wyposażony w silnik turbo diesel o mocy 65 KM i 2-osobową kabinę. Nośnik narzędzi jest w swoim żywiole jako pojazd terenowy i uliczny, a także zawiera wszystkie cechy charakterystyczne dla modelu Holder: Przegubowy układ kierowniczy, hydrauliczna kompensacja obciążenia kół, mechaniczne blokady mechanizmu różnicowego, mechaniczny przedni wał WOM i trójwymiarowy podnośnik przedni umożliwiają profesjonalne całoroczne użytkowanie na najwyższym poziomie. Drugie siedzenie oferuje liczne korzyści i dodatkowe możliwości zastosowania – druga osoba na pokładzie w wielu przypadkach pozwala zaoszczędzić na dodatkowym pojeździe, co zwiększa wydajność. Pasażer może również wykonywać mniejsze zadania za pomocą urządzeń przenośnych, podczas gdy kierowca koncentruje się na pracy z pojazdem komunalnym. Innowacyjne akcesoria w tej klasie pojazdów, takie jak wewnętrzny błotnik zapobiegający wnikaniu zanieczyszczeń, elektroniczny pedał ręczny i nożny, a także cyfrowy wyświetlacz złożony do wyświetlania różnych funkcji pojazdu, uzupełniają wyposażenie.

Cechy i zalety
Nośniki narzędzi Holder C 65 TC: Duży wybór pojazdów oraz szeroka możliwość rozbudowy.
Duży wybór pojazdów oraz szeroka możliwość rozbudowy.
Elastyczne użytkowanie i duży wybór wydajnych narzędzi. Dwa standardowe obszary mocowania (przód/tył) i trzeci obszar mocowania "na pace". System szybkiej wymiany umożliwia wymianę osprzętu przez jedną osobę bez użycia narzędzi.
Nośniki narzędzi Holder C 65 TC: Ergonomiczna i komfortowa kabina.
Ergonomiczna i komfortowa kabina.
Optymalne warunki pracy dzięki wydajnej klimatyzacji, ogrzewaniu i obrotowym dyszom nawiewu Dwuosobowa kabina z odpowiednią przestrzenią dla pasażera. Panoramiczny widok 360° zapewnia niezakłócony widok obszaru roboczego i bezpieczne manewrowanie.
Nośniki narzędzi Holder C 65 TC: Bardzo łatwe serwisowanie
Bardzo łatwe serwisowanie
Hydraulicznie odchylana pokrywa komory umożliwia dostęp do silnika również przy skręconej maszynie Zbiorniki można odchylać z obu stron, co ułatwia czyszczenie i dostęp serwisowy.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napęd Diesel
Napęd trakcyjny Napęd na wszystkie koła
Producent silnika Kubota
Moc znamionowa (kW) 48
Pojemność silnika (cm³) 2615
Liczba cylindrów 4
Norma emisji spalin STAGE V
Zbiornik paliwa (l) 65
Prędkość jazdy (km/h) 40
Prędkość robocza (km/h) 20
Rozstaw osi (mm) 1870
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 3500
Dopuszczalna masa całkowita (opcja) (kg) 3800
Waga bez akcesoriów (kg) 2089
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 3669 x 1266 x 2215

Wyposażenie

  • Filtr cząsteczek stałych
  • Klimatyzacja
  • Ogrzewanie
  • Obrotowe światło ostrzegawcze
  • Do całorocznego stosowania
Nośniki narzędzi Holder C 65 TC
Nośniki narzędzi Holder C 65 TC
Nośniki narzędzi Holder C 65 TC

Wideo

Zastosowania
  • Idealny do czyszczenia na mokro, odśnieżania i utrzymania terenów zielonych. Niezastąpiony przy usuwaniu chwastów z chodników