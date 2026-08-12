Dzięki wielofunkcyjnemu nośnikowi narzędzi C 65 TC użytkownicy miejscy i komercyjni mają do dyspozycji wysokiej jakości towarzysza do wszystkich codziennych wyzwań. Jest wyposażony w silnik turbo diesel o mocy 65 KM i 2-osobową kabinę. Nośnik narzędzi jest w swoim żywiole jako pojazd terenowy i uliczny, a także zawiera wszystkie cechy charakterystyczne dla modelu Holder: Przegubowy układ kierowniczy, hydrauliczna kompensacja obciążenia kół, mechaniczne blokady mechanizmu różnicowego, mechaniczny przedni wał WOM i trójwymiarowy podnośnik przedni umożliwiają profesjonalne całoroczne użytkowanie na najwyższym poziomie. Drugie siedzenie oferuje liczne korzyści i dodatkowe możliwości zastosowania – druga osoba na pokładzie w wielu przypadkach pozwala zaoszczędzić na dodatkowym pojeździe, co zwiększa wydajność. Pasażer może również wykonywać mniejsze zadania za pomocą urządzeń przenośnych, podczas gdy kierowca koncentruje się na pracy z pojazdem komunalnym. Innowacyjne akcesoria w tej klasie pojazdów, takie jak wewnętrzny błotnik zapobiegający wnikaniu zanieczyszczeń, elektroniczny pedał ręczny i nożny, a także cyfrowy wyświetlacz złożony do wyświetlania różnych funkcji pojazdu, uzupełniają wyposażenie.