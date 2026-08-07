Dzięki wielofunkcyjnemu nośnikowi narzędzi C 65 SC użytkownicy komunalni i komercyjni mają do dyspozycji wysokiej jakości towarzysza do wszystkich codziennych wyzwań. Nośnik narzędzi jest w swoim żywiole jako pojazd terenowy i uliczny, a także zawiera wszystkie cechy charakterystyczne dla modelu Holder. Jest wyposażony w silnik turbo diesel o mocy 65 KM i 2-osobową kabinę. Przegubowy układ kierowniczy zapewnia optymalną zwrotność, precyzję i stabilność kierunkową. Zmniejsza również wysiłek związany z manewrowaniem i umożliwia precyzyjną pracę blisko krawędzi, jednocześnie chroniąc glebę. Hydrauliczna kompensacja obciążenia kół, mechaniczne blokady mechanizmu różnicowego hydraulicznego przedni wał WOM i pracujący w trzech wymiarach podnośnik przedni umożliwiają profesjonalne całoroczne użytkowanie na najwyższym poziomie. Komfortowa kabina może być zamontowana na 3 wysokościach w zależności od zastosowania i oferuje optymalną panoramiczną widoczność 360° z korzyścią dla bezpieczeństwa. Dostępne jest również innowacyjne wyposażenie w tej klasie pojazdów, takie jak wewnętrzny błotnik zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do wewnątrz, elektroniczny pedał ręczny i nożny, a także cyfrowy wyświetlacz złożony do wyświetlania różnych funkcji pojazdu.