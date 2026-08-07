Nośniki narzędzi Nośnik narzędzi C 65 SC

Wszechstronność, wydajność i zwrotność sprawiają, że nośnik narzędzi C 65 SC może być wykorzystywany do wielu zastosowań przez cały rok. Komfort jazdy i pracy spełnia najwyższe profesjonalne normy.

Dzięki wielofunkcyjnemu nośnikowi narzędzi C 65 SC użytkownicy komunalni i komercyjni mają do dyspozycji wysokiej jakości towarzysza do wszystkich codziennych wyzwań. Nośnik narzędzi jest w swoim żywiole jako pojazd terenowy i uliczny, a także zawiera wszystkie cechy charakterystyczne dla modelu Holder. Jest wyposażony w silnik turbo diesel o mocy 65 KM i 2-osobową kabinę. Przegubowy układ kierowniczy zapewnia optymalną zwrotność, precyzję i stabilność kierunkową. Zmniejsza również wysiłek związany z manewrowaniem i umożliwia precyzyjną pracę blisko krawędzi, jednocześnie chroniąc glebę. Hydrauliczna kompensacja obciążenia kół, mechaniczne blokady mechanizmu różnicowego hydraulicznego przedni wał WOM i pracujący w trzech wymiarach podnośnik przedni umożliwiają profesjonalne całoroczne użytkowanie na najwyższym poziomie. Komfortowa kabina może być zamontowana na 3 wysokościach w zależności od zastosowania i oferuje optymalną panoramiczną widoczność 360° z korzyścią dla bezpieczeństwa. Dostępne jest również innowacyjne wyposażenie w tej klasie pojazdów, takie jak wewnętrzny błotnik zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do wewnątrz, elektroniczny pedał ręczny i nożny, a także cyfrowy wyświetlacz złożony do wyświetlania różnych funkcji pojazdu.

Cechy i zalety
Nośniki narzędzi Nośnik narzędzi C 65 SC: Duży wybór pojazdów oraz szeroka możliwość rozbudowy.
Duży wybór pojazdów oraz szeroka możliwość rozbudowy.
Elastyczne użytkowanie i duży wybór wydajnych narzędzi. Dwa standardowe obszary mocowania (przód/tył) i trzeci obszar mocowania "na pace". System szybkiej wymiany umożliwia wymianę osprzętu przez jedną osobę bez użycia narzędzi.
Nośniki narzędzi Nośnik narzędzi C 65 SC: Ergonomiczna i komfortowa kabina.
Ergonomiczna i komfortowa kabina.
Optymalne warunki pracy dzięki wydajnej klimatyzacji, ogrzewaniu i obrotowym dyszom nawiewu Panoramiczny widok 360° zapewnia niezakłócony widok obszaru roboczego i bezpieczne manewrowanie. Drzwi po obu stronach umożliwiają bezpieczne wchodzenie i wychodzenie od strony bez ruchu ulicznego.
Nośniki narzędzi Nośnik narzędzi C 65 SC: Bardzo łatwe serwisowanie
Bardzo łatwe serwisowanie
Hydraulicznie odchylana pokrywa komory umożliwia dostęp do silnika również przy skręconej maszynie Zbiorniki można odchylać z obu stron, co ułatwia czyszczenie i dostęp serwisowy.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napęd Diesel
Napęd trakcyjny Napęd na wszystkie koła
Producent silnika Kubota
Moc znamionowa (kW) 48
Pojemność silnika (cm³) 2615
Liczba cylindrów 4
Norma emisji spalin STAGE V
Zbiornik paliwa (l) 65
Prędkość jazdy (km/h) 40
Prędkość robocza (km/h) 20
Rozstaw osi (mm) 1820
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 3500
Dopuszczalna masa całkowita (opcja) (kg) 3800
Waga bez akcesoriów (kg) 1928
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 3307 x 1091 x 2093

Wyposażenie

  • Filtr cząsteczek stałych
  • Klimatyzacja
  • Ogrzewanie
  • Obrotowe światło ostrzegawcze
  • Do całorocznego stosowania
Nośniki narzędzi Nośnik narzędzi C 65 SC
Nośniki narzędzi Nośnik narzędzi C 65 SC
Nośniki narzędzi Nośnik narzędzi C 65 SC

Wideo

Zastosowania
  • Idealny do czyszczenia na mokro, odśnieżania i utrzymania terenów zielonych. Niezastąpiony przy usuwaniu chwastów z chodników