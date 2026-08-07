Nośniki narzędzi Nośnik narzędzi C 65 SC
Wszechstronność, wydajność i zwrotność sprawiają, że nośnik narzędzi C 65 SC może być wykorzystywany do wielu zastosowań przez cały rok. Komfort jazdy i pracy spełnia najwyższe profesjonalne normy.
Dzięki wielofunkcyjnemu nośnikowi narzędzi C 65 SC użytkownicy komunalni i komercyjni mają do dyspozycji wysokiej jakości towarzysza do wszystkich codziennych wyzwań. Nośnik narzędzi jest w swoim żywiole jako pojazd terenowy i uliczny, a także zawiera wszystkie cechy charakterystyczne dla modelu Holder. Jest wyposażony w silnik turbo diesel o mocy 65 KM i 2-osobową kabinę. Przegubowy układ kierowniczy zapewnia optymalną zwrotność, precyzję i stabilność kierunkową. Zmniejsza również wysiłek związany z manewrowaniem i umożliwia precyzyjną pracę blisko krawędzi, jednocześnie chroniąc glebę. Hydrauliczna kompensacja obciążenia kół, mechaniczne blokady mechanizmu różnicowego hydraulicznego przedni wał WOM i pracujący w trzech wymiarach podnośnik przedni umożliwiają profesjonalne całoroczne użytkowanie na najwyższym poziomie. Komfortowa kabina może być zamontowana na 3 wysokościach w zależności od zastosowania i oferuje optymalną panoramiczną widoczność 360° z korzyścią dla bezpieczeństwa. Dostępne jest również innowacyjne wyposażenie w tej klasie pojazdów, takie jak wewnętrzny błotnik zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do wewnątrz, elektroniczny pedał ręczny i nożny, a także cyfrowy wyświetlacz złożony do wyświetlania różnych funkcji pojazdu.
Cechy i zalety
Duży wybór pojazdów oraz szeroka możliwość rozbudowy.Elastyczne użytkowanie i duży wybór wydajnych narzędzi. Dwa standardowe obszary mocowania (przód/tył) i trzeci obszar mocowania "na pace". System szybkiej wymiany umożliwia wymianę osprzętu przez jedną osobę bez użycia narzędzi.
Ergonomiczna i komfortowa kabina.Optymalne warunki pracy dzięki wydajnej klimatyzacji, ogrzewaniu i obrotowym dyszom nawiewu Panoramiczny widok 360° zapewnia niezakłócony widok obszaru roboczego i bezpieczne manewrowanie. Drzwi po obu stronach umożliwiają bezpieczne wchodzenie i wychodzenie od strony bez ruchu ulicznego.
Bardzo łatwe serwisowanieHydraulicznie odchylana pokrywa komory umożliwia dostęp do silnika również przy skręconej maszynie Zbiorniki można odchylać z obu stron, co ułatwia czyszczenie i dostęp serwisowy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napęd
|Diesel
|Napęd trakcyjny
|Napęd na wszystkie koła
|Producent silnika
|Kubota
|Moc znamionowa (kW)
|48
|Pojemność silnika (cm³)
|2615
|Liczba cylindrów
|4
|Norma emisji spalin
|STAGE V
|Zbiornik paliwa (l)
|65
|Prędkość jazdy (km/h)
|40
|Prędkość robocza (km/h)
|20
|Rozstaw osi (mm)
|1820
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|3500
|Dopuszczalna masa całkowita (opcja) (kg)
|3800
|Waga bez akcesoriów (kg)
|1928
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|3307 x 1091 x 2093
Wyposażenie
- Filtr cząsteczek stałych
- Klimatyzacja
- Ogrzewanie
- Obrotowe światło ostrzegawcze
- Do całorocznego stosowania
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Zastosowania
- Idealny do czyszczenia na mokro, odśnieżania i utrzymania terenów zielonych. Niezastąpiony przy usuwaniu chwastów z chodników