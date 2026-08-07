Zamiatarka komunalna MC 150
Kompaktowa, wydajna, z pełnym zawieszeniem: MC 150 to komfortowa, ekonomiczna zamiatarka wielozadaniowa z dwumiejscową kabiną i napędem na wszystkie koła w klasie 3,5 t.
Zamiatarka wielozadaniowa MC 150 wnosi maksymalną wydajność, ekonomię i komfort jazdy do klasy 3,5 tony. Posiada szeroki zakres funkcji, które sprawiają, że długie prace z jej wykorzystaniem są komfortowe — w tym kompaktowe wymiary, w pełni zawieszone podwozie hydrauliczne z niezależnym zawieszeniem kół, przestronną, klimatyzowaną kabinę z opcjonalnym fotelem pasażera, ergonomiczny fotel oraz intuicyjną obsługę jak w klasie 2 m³. Wyjątkową ekonomię zapewnia tryb eco!efficiency, który harmonizuje prędkość obrotową silnika, moc hydrauliczną i wydajność zamiatania w trybie automatycznego zamiatania. To zamiatarka zaprojektowana również do innych niż tylko czyszczenia prac. MC 150 może być używana do prac zimowych, usuwania chwastów, a nawet zadań transportowych.
Cechy i zalety
Klasa kompakt - rejestrowana do 3,5 t.W pełni przystosowana do zamiatania chodników dzięki niskiej dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej 3,5 t. Najlepsza w swojej klasie zwrotność i 100% stabilność kierunkowa, co ułatwia pracę w ciasnych przestrzeniach. Duża potencjalna grupa użytkowników, ponieważ pojazd może być prowadzony z prawem jazdy kategorii B.
Najlepszy komfort jazdy dzięki w pełni amortyzowanemu zawieszeniu.W pełni zawieszone podwozie hydrauliczne z niezależnym zawieszeniem kół, zapewniające mniej męczące przejazdy transportowe. Automatyczna kontrola poziomu dla stałego komfortu zawieszenia w każdych warunkach obciążenia. Wysokość pojazdu 1999 mm umożliwia bezproblemowy wjazd na parkingi wielopoziomowe i podziemne.
Zaawansowany system szczotekPuszki, butelki i inne większe przedmioty są zbierane automatycznie przez otwór ssący, co pozwala kierowcy lepiej skoncentrować się na swoich podstawowych zadaniach i na ruchu drogowym. Indywidualne sterowanie szczotkami w przypadku czyszczenia pod ławkami w parku oraz w miejscach trudno dostępnych.
Komfortowa, dwuosobowa kabina zapewnia nieograniczoną widoczność
- Przeszkolona kabina z widocznością 360° ułatwia manewrowanie i zwiększa bezpieczeństwo kierowcy oraz osób znajdujących się w pobliżu.
- Intuicyjna koncepcja obsługi z funkcją szybkiego startu, idealna dla niedoświadczonych kierowców, jak również dla użytkowników, którzy doceniają i chcą korzystać z indywidualnych opcji ustawień z klasy 2 m³.
- Wielofunkcyjny wyświetlacz w obręczy kierownicy pozwala na szybkie sprawdzenie stanu pracy i ustawień.
Bardzo wydajny system hydrauliczny
- Wyposażona w wysokowydajną pompę tandemową 2 × 40 l/min. (80 l/min. z przodu).
- Dodatkowy obwód hydrauliczny o wydajności 23 l/min. do obsługi urządzenia wysokociśnieniowego.
- Cztery podwójne hydrauliczne przyłącza z przodu oraz dwa z tyłu do obsługi akcesoriów.
Łatwy dostęp do wszystkich elementów obsługowych pozwala zaoszczędzić czas
- Zaprojektowana do najbardziej wymagających zadań zamiatania.
Zintegrowany system szybkiej wymiany
- Zmienny i stabilny przedni podnośnik, umożliwiający montaż szerokiej gamy osprzętu w kategoriach 0, 1N i KAT 1.
- Opcjonalnie: zintegrowana hydrauliczna rama - do szybkiej i łatwej wymiany osprzętu z tyłu pojazdu.
- Obwody hydrauliczne bez ciśnienia dla łatwego podłączania i odłączania złączy hydraulicznych.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Diesel
|Napęd trakcyjny
|Napęd na wszystkie koła
|Producent silnika
|Kubota
|Moc znamionowa (kW)
|48
|Pojemność silnika (cm³)
|2434
|Liczba cylindrów
|4
|Objętość zbiornika paliwa (l)
|50
|Norma emisji spalin
|STAGE V
|Prędkość jazdy (km/h)
|40
|Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm)
|2450
|Szerokość robocza z 3 szczotkami bocznymi (mm)
|2660
|Zbiornik zanieczyszczeń (l)
|1500
|Zbiornik wody (l)
|150
|Zbiornik czystej wody (l)
|195
|Rozstaw osi (mm)
|1700
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|3500
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|3774 x 1220 x 1979
Wyposażenie
- Ogrzewanie i klimatyzacja
Wideo
Zastosowania
- Zaprojektowana do najbardziej wymagających zadań zamiatania
- Czyszczenie na mokro, podlewanie i usuwanie chwastów
- Wielofunkcyjna do użytku w utrzymaniu terenów zielonych
- Wysoka wydajność do lekkich i średnio-trudnych prac zimowych
- Do transportu sprzętu roboczego i holowania przyczep