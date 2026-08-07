Zamiatarka wielozadaniowa MC 150 wnosi maksymalną wydajność, ekonomię i komfort jazdy do klasy 3,5 tony. Posiada szeroki zakres funkcji, które sprawiają, że długie prace z jej wykorzystaniem są komfortowe — w tym kompaktowe wymiary, w pełni zawieszone podwozie hydrauliczne z niezależnym zawieszeniem kół, przestronną, klimatyzowaną kabinę z opcjonalnym fotelem pasażera, ergonomiczny fotel oraz intuicyjną obsługę jak w klasie 2 m³. Wyjątkową ekonomię zapewnia tryb eco!efficiency, który harmonizuje prędkość obrotową silnika, moc hydrauliczną i wydajność zamiatania w trybie automatycznego zamiatania. To zamiatarka zaprojektowana również do innych niż tylko czyszczenia prac. MC 150 może być używana do prac zimowych, usuwania chwastów, a nawet zadań transportowych.