Zamiatarka komunalna MC 150

Kompaktowa, wydajna, z pełnym zawieszeniem: MC 150 to komfortowa, ekonomiczna zamiatarka wielozadaniowa z dwumiejscową kabiną i napędem na wszystkie koła w klasie 3,5 t.

Zamiatarka wielozadaniowa MC 150 wnosi maksymalną wydajność, ekonomię i komfort jazdy do klasy 3,5 tony. Posiada szeroki zakres funkcji, które sprawiają, że długie prace z jej wykorzystaniem są komfortowe — w tym kompaktowe wymiary, w pełni zawieszone podwozie hydrauliczne z niezależnym zawieszeniem kół, przestronną, klimatyzowaną kabinę z opcjonalnym fotelem pasażera, ergonomiczny fotel oraz intuicyjną obsługę jak w klasie 2 m³. Wyjątkową ekonomię zapewnia tryb eco!efficiency, który harmonizuje prędkość obrotową silnika, moc hydrauliczną i wydajność zamiatania w trybie automatycznego zamiatania. To zamiatarka zaprojektowana również do innych niż tylko czyszczenia prac. MC 150 może być używana do prac zimowych, usuwania chwastów, a nawet zadań transportowych.

Cechy i zalety
Zamiatarka komunalna MC 150: Klasa kompakt - rejestrowana do 3,5 t.
Klasa kompakt - rejestrowana do 3,5 t.
W pełni przystosowana do zamiatania chodników dzięki niskiej dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej 3,5 t. Najlepsza w swojej klasie zwrotność i 100% stabilność kierunkowa, co ułatwia pracę w ciasnych przestrzeniach. Duża potencjalna grupa użytkowników, ponieważ pojazd może być prowadzony z prawem jazdy kategorii B.
Zamiatarka komunalna MC 150: Najlepszy komfort jazdy dzięki w pełni amortyzowanemu zawieszeniu.
Najlepszy komfort jazdy dzięki w pełni amortyzowanemu zawieszeniu.
W pełni zawieszone podwozie hydrauliczne z niezależnym zawieszeniem kół, zapewniające mniej męczące przejazdy transportowe. Automatyczna kontrola poziomu dla stałego komfortu zawieszenia w każdych warunkach obciążenia. Wysokość pojazdu 1999 mm umożliwia bezproblemowy wjazd na parkingi wielopoziomowe i podziemne.
Zamiatarka komunalna MC 150: Zaawansowany system szczotek
Zaawansowany system szczotek
Puszki, butelki i inne większe przedmioty są zbierane automatycznie przez otwór ssący, co pozwala kierowcy lepiej skoncentrować się na swoich podstawowych zadaniach i na ruchu drogowym. Indywidualne sterowanie szczotkami w przypadku czyszczenia pod ławkami w parku oraz w miejscach trudno dostępnych.
Komfortowa, dwuosobowa kabina zapewnia nieograniczoną widoczność
  • Przeszkolona kabina z widocznością 360° ułatwia manewrowanie i zwiększa bezpieczeństwo kierowcy oraz osób znajdujących się w pobliżu.
  • Intuicyjna koncepcja obsługi z funkcją szybkiego startu, idealna dla niedoświadczonych kierowców, jak również dla użytkowników, którzy doceniają i chcą korzystać z indywidualnych opcji ustawień z klasy 2 m³.
  • Wielofunkcyjny wyświetlacz w obręczy kierownicy pozwala na szybkie sprawdzenie stanu pracy i ustawień.
Bardzo wydajny system hydrauliczny
  • Wyposażona w wysokowydajną pompę tandemową 2 × 40 l/min. (80 l/min. z przodu).
  • Dodatkowy obwód hydrauliczny o wydajności 23 l/min. do obsługi urządzenia wysokociśnieniowego.
  • Cztery podwójne hydrauliczne przyłącza z przodu oraz dwa z tyłu do obsługi akcesoriów.
Łatwy dostęp do wszystkich elementów obsługowych pozwala zaoszczędzić czas
  • Zaprojektowana do najbardziej wymagających zadań zamiatania.
Zintegrowany system szybkiej wymiany
  • Zmienny i stabilny przedni podnośnik, umożliwiający montaż szerokiej gamy osprzętu w kategoriach 0, 1N i KAT 1.
  • Opcjonalnie: zintegrowana hydrauliczna rama - do szybkiej i łatwej wymiany osprzętu z tyłu pojazdu.
  • Obwody hydrauliczne bez ciśnienia dla łatwego podłączania i odłączania złączy hydraulicznych.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Diesel
Napęd trakcyjny Napęd na wszystkie koła
Producent silnika Kubota
Moc znamionowa (kW) 48
Pojemność silnika (cm³) 2434
Liczba cylindrów 4
Objętość zbiornika paliwa (l) 50
Norma emisji spalin STAGE V
Prędkość jazdy (km/h) 40
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm) 2450
Szerokość robocza z 3 szczotkami bocznymi (mm) 2660
Zbiornik zanieczyszczeń (l) 1500
Zbiornik wody (l) 150
Zbiornik czystej wody (l) 195
Rozstaw osi (mm) 1700
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 3500
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 3774 x 1220 x 1979

Wyposażenie

  • Ogrzewanie i klimatyzacja
Zamiatarka komunalna MC 150
Zamiatarka komunalna MC 150
Zamiatarka komunalna MC 150

Wideo

Zastosowania
  • Zaprojektowana do najbardziej wymagających zadań zamiatania
  • Czyszczenie na mokro, podlewanie i usuwanie chwastów
  • Wielofunkcyjna do użytku w utrzymaniu terenów zielonych
  • Wysoka wydajność do lekkich i średnio-trudnych prac zimowych
  • Do transportu sprzętu roboczego i holowania przyczep