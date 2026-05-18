Zamiatarka komunalna MC 80

MC 80 to przyjazna dla środowiska zamiatarka chodnikowa. Zaskakuje przestronną kabiną, pojemnym zbiornikiem zanieczyszczeń oraz inntuicyjnym systemem sterowania.

Przegubowe urządzenie MC 80 łączy w sobie kompaktowe wymiary zamiatarek chodnikowych i zaawansowane technologie stosowane w dużych zamiatarkach komunalnych. Maszynę wyposażono w 800 litrowy zmiornik zanieczyszczeń ze stali nierdzewnej z systemem recyrkulacji wody. Blokadom i uszkodzeniom skutecznie zapobiega prosty kanał ssawny, wyposażony w głowicę ssącą ukrytą w obrysie kół. System szybkiego montazu umozliwia błyskawiczną wymianę akcesoriów. Największa w tej klasie, w pełni przeszklona kabina zapewnia maksymalny komfort oraz bezpieczeństwo użytkowania maszyny, nawet w zatłoczonych centrach miast. Wysoka jakość wykończenia oraz praktyczne detale, takie jak radio bluetotth, zamykany schowek, uchwyt na butelkę czy ładowarka USB ułatwią codzienną pracę operatora.

Cechy i zalety
Intuicyjna obsługa
Podłokietnik ze zintegrowanym panelem obsługowym. Szybkie uruchomienie, po naciśnięciu przycisku. Większa precyzja zamiatania dzięki indywidualnie podnoszonym szczotkom
Komfort obsługi
Przestronna i ergonomiczna kabina z 360-stopniowa widocznością. Boczne szyby, zamykany schowek, gniazdo USB (np. do ładowania) i uchwyt na butelkę. Drzwi umieszczone po obu stronach kabiny zapewniają wygodę i bezpieczeństwo pracy w ruchu ulicznym.
Najwyższy standard zamiatania
Łatwy w montażu system dwóch szczotek z indywidualnym sterowaniem i podnoszeniem. Zbiornik o pojemności 800 litrów z systemem cyrkulacji wody oraz 185 litrowy zbiornik z czysta wodą. Dostępne opcjonalne wyposażenie np. 3 szczotka.
Ekonomiczny napęd przyjazny środowisku.
  • Emisja spalin poniżej wartości przewidzianych dla normy STAGE V dzięki systemowi Common Rail i filtrowi cząsteczek stałych.
  • Możliwe wykorzystanie w centrach miast o wysokich ograniczeniach emisyjności.
  • Niskie zużycie oleju napędowego ogranicza koszty eksploatacji.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Diesel
Napęd trakcyjny Napęd na wszystkie koła
Producent silnika Yanmar
Moc znamionowa (kW) 26
Pojemność silnika (cm³) 1650
Liczba cylindrów 3
Objętość zbiornika paliwa (l) 41
Norma emisji spalin STAGE V
Prędkość jazdy (km/h) 25
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm) 1630
Szerokość robocza z 3 szczotkami bocznymi (mm) 2175
Zbiornik zanieczyszczeń (l) 1000
Zbiornik wody (l) 150
Zbiornik czystej wody (l) 185
Rozstaw osi (mm) 1500
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 2500
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 3200 x 1070 x 1985

Wyposażenie

  • Filtr cząsteczek stałych
  • Zewnętrzny odkurzacz do liści
  • Wskaźnik temperatury
  • Licznik godzin pracy mechanizmu zamiatania
  • Wygodny fotel
  • Ogrzewanie i klimatyzacja
  • Ogrzewanie
  • System odsysania
  • Regulowana prędkość szczotki bocznej
  • Jazda do przodu
  • Jazda do tyłu
  • Klapa dużych śmieci
  • Hydrauliczne podnoszenie zbiornika na śmieci
  • Panoramiczna kabina z 2 lusterkami wstecznymi
  • Radio
  • Obrotowe światło ostrzegawcze
  • System spryskiwania wiąże kurz przy szczotkach bocznych oraz w głównym kanale ssącym
  • Drzwi lewe / prawe
  • Do zastosowań zewnętrznych
Zastosowania
  • Nadaje się do czyszczenia ulic i czyszczenia na mokro.
