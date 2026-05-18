Zamiatarka komunalna MC 80
MC 80 to przyjazna dla środowiska zamiatarka chodnikowa. Zaskakuje przestronną kabiną, pojemnym zbiornikiem zanieczyszczeń oraz inntuicyjnym systemem sterowania.
Przegubowe urządzenie MC 80 łączy w sobie kompaktowe wymiary zamiatarek chodnikowych i zaawansowane technologie stosowane w dużych zamiatarkach komunalnych. Maszynę wyposażono w 800 litrowy zmiornik zanieczyszczeń ze stali nierdzewnej z systemem recyrkulacji wody. Blokadom i uszkodzeniom skutecznie zapobiega prosty kanał ssawny, wyposażony w głowicę ssącą ukrytą w obrysie kół. System szybkiego montazu umozliwia błyskawiczną wymianę akcesoriów. Największa w tej klasie, w pełni przeszklona kabina zapewnia maksymalny komfort oraz bezpieczeństwo użytkowania maszyny, nawet w zatłoczonych centrach miast. Wysoka jakość wykończenia oraz praktyczne detale, takie jak radio bluetotth, zamykany schowek, uchwyt na butelkę czy ładowarka USB ułatwią codzienną pracę operatora.
Cechy i zalety
Intuicyjna obsługaPodłokietnik ze zintegrowanym panelem obsługowym. Szybkie uruchomienie, po naciśnięciu przycisku. Większa precyzja zamiatania dzięki indywidualnie podnoszonym szczotkom
Komfort obsługiPrzestronna i ergonomiczna kabina z 360-stopniowa widocznością. Boczne szyby, zamykany schowek, gniazdo USB (np. do ładowania) i uchwyt na butelkę. Drzwi umieszczone po obu stronach kabiny zapewniają wygodę i bezpieczeństwo pracy w ruchu ulicznym.
Najwyższy standard zamiataniaŁatwy w montażu system dwóch szczotek z indywidualnym sterowaniem i podnoszeniem. Zbiornik o pojemności 800 litrów z systemem cyrkulacji wody oraz 185 litrowy zbiornik z czysta wodą. Dostępne opcjonalne wyposażenie np. 3 szczotka.
Ekonomiczny napęd przyjazny środowisku.
- Emisja spalin poniżej wartości przewidzianych dla normy STAGE V dzięki systemowi Common Rail i filtrowi cząsteczek stałych.
- Możliwe wykorzystanie w centrach miast o wysokich ograniczeniach emisyjności.
- Niskie zużycie oleju napędowego ogranicza koszty eksploatacji.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Diesel
|Napęd trakcyjny
|Napęd na wszystkie koła
|Producent silnika
|Yanmar
|Moc znamionowa (kW)
|26
|Pojemność silnika (cm³)
|1650
|Liczba cylindrów
|3
|Objętość zbiornika paliwa (l)
|41
|Norma emisji spalin
|STAGE V
|Prędkość jazdy (km/h)
|25
|Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm)
|1630
|Szerokość robocza z 3 szczotkami bocznymi (mm)
|2175
|Zbiornik zanieczyszczeń (l)
|1000
|Zbiornik wody (l)
|150
|Zbiornik czystej wody (l)
|185
|Rozstaw osi (mm)
|1500
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|2500
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|3200 x 1070 x 1985
Wyposażenie
- Filtr cząsteczek stałych
- Zewnętrzny odkurzacz do liści
- Wskaźnik temperatury
- Licznik godzin pracy mechanizmu zamiatania
- Wygodny fotel
- Ogrzewanie i klimatyzacja
- Ogrzewanie
- System odsysania
- Regulowana prędkość szczotki bocznej
- Jazda do przodu
- Jazda do tyłu
- Klapa dużych śmieci
- Hydrauliczne podnoszenie zbiornika na śmieci
- Panoramiczna kabina z 2 lusterkami wstecznymi
- Radio
- Obrotowe światło ostrzegawcze
- System spryskiwania wiąże kurz przy szczotkach bocznych oraz w głównym kanale ssącym
- Drzwi lewe / prawe
- Do zastosowań zewnętrznych
Wideo
Zastosowania
- Nadaje się do czyszczenia ulic i czyszczenia na mokro.