Przegubowe urządzenie MC 80 łączy w sobie kompaktowe wymiary zamiatarek chodnikowych i zaawansowane technologie stosowane w dużych zamiatarkach komunalnych. Maszynę wyposażono w 800 litrowy zmiornik zanieczyszczeń ze stali nierdzewnej z systemem recyrkulacji wody. Blokadom i uszkodzeniom skutecznie zapobiega prosty kanał ssawny, wyposażony w głowicę ssącą ukrytą w obrysie kół. System szybkiego montazu umozliwia błyskawiczną wymianę akcesoriów. Największa w tej klasie, w pełni przeszklona kabina zapewnia maksymalny komfort oraz bezpieczeństwo użytkowania maszyny, nawet w zatłoczonych centrach miast. Wysoka jakość wykończenia oraz praktyczne detale, takie jak radio bluetotth, zamykany schowek, uchwyt na butelkę czy ładowarka USB ułatwią codzienną pracę operatora.