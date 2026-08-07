Montowane na wysięgniku podkrzesywarki MT CS 250/36 do akumulatorowego narzędzia wielofunkcyjnego MT 36 Bp umożliwiają cięcie i przycinanie drzew z poziomu gruntu w wygodny i bardzo bezpieczny sposób. Przystawka do narzędzia sięga również do trudno dostępnych gałęzi, a dzięki kompaktowej konstrukcji, wysięgnikowi o długości 25 centymetrów i podziałce łańcucha piły 3/8" umożliwia szybkie, precyzyjne cięcia podczas pielęgnacji drzew.