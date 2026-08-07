Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne MT CS 250/36

Wymienna przystawka do akumulatorowego narzędzia wielofunkcyjnego MT 36 Bp: Montowana na wysięgniku pilarka MT CS 250/36 z kompaktowym designem do bezpiecznej i precyzyjnej pielęgnacji drzew, w tym miejsc trudno dostępnych z poziomu gruntu.

Montowane na wysięgniku podkrzesywarki MT CS 250/36 do akumulatorowego narzędzia wielofunkcyjnego MT 36 Bp umożliwiają cięcie i przycinanie drzew z poziomu gruntu w wygodny i bardzo bezpieczny sposób. Przystawka do narzędzia sięga również do trudno dostępnych gałęzi, a dzięki kompaktowej konstrukcji, wysięgnikowi o długości 25 centymetrów i podziałce łańcucha piły 3/8" umożliwia szybkie, precyzyjne cięcia podczas pielęgnacji drzew.

Cechy i zalety
Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne MT CS 250/36: Automatyczne smarowanie łańcucha
Automatyczne smarowanie łańcucha
Minimalny nakład pracy związany z konserwacją i długi okres eksploatacji. Nie generuje dużo ciepła i zapewnia wysoką wydajność.
Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne MT CS 250/36: Łańcuch i prowadnica piły Oregon®
Łańcuch i prowadnica piły Oregon®
Najlepsze elementy zapewniające najlepsze wyniki.
Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne MT CS 250/36: Kompaktowa konstrukcja
Kompaktowa konstrukcja
Łatwe w obsłudze dzięki niskiej masie. Kompaktowe rozmiary oraz łatwy transport i przechowywanie.
Niższy poziom wibracji w porównaniu do pił spalinowych
  • Długa praca bez wysiłku.
  • Chroni zdrowie użytkownika.
Pełna elastyczność z platformą Kärcher 36 V
  • Akumulator można szybko przełożyć do innego urządzenia.
  • Zwiększa produktywność i bezpieczeństwo podczas pracy.
Brak emisji spalin / CO₂
  • Chroni środowisko i zdrowie użytkownika.
Nawet o 90% niższe koszty obsługi i konserwacji w porównaniu do narzędzi spalinowych
  • Szczególnie ekonomiczna z uwagi na brak kosztów paliwa.
Specyfikacja

Dane techniczne

Platforma bateryjna Platforma bateryjna 36 V
Prowadnik (mm) 250
Prędkość łańcucha (m/s) 12
Grubość ogniwa napędowego 1,3 mm / 0,050"
Wartość drgań na przednim uchwycie (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²) 3
Napięcie (V) 36
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (cięć) maks. 400 (6,0 Ah) / maks. 500 (7,5 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) maks. 45 (6,0 Ah) / maks. 55 (7,5 Ah)
Waga bez akcesoriów (kg) 1,9
Waga z opakowaniem (kg) 3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 940 x 120 x 130

Zakres dostawy

  • Zabezpieczenie łańcucha
  • Prowadnik
  • Łańcuch piły
Zastosowania
  • Idealne do pielęgnacji młodych upraw i drzew. Można stosować w sadownictwie do zwiększania plonów
  • Do przerzedzania lub przycinania wysokich drzew i krzewów
  • Idealne do bezpiecznego usuwania szkód po nawałnicach
Akcesoria
Części zamienne

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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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