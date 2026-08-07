Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne MT CS 250/36
Wymienna przystawka do akumulatorowego narzędzia wielofunkcyjnego MT 36 Bp: Montowana na wysięgniku pilarka MT CS 250/36 z kompaktowym designem do bezpiecznej i precyzyjnej pielęgnacji drzew, w tym miejsc trudno dostępnych z poziomu gruntu.
Montowane na wysięgniku podkrzesywarki MT CS 250/36 do akumulatorowego narzędzia wielofunkcyjnego MT 36 Bp umożliwiają cięcie i przycinanie drzew z poziomu gruntu w wygodny i bardzo bezpieczny sposób. Przystawka do narzędzia sięga również do trudno dostępnych gałęzi, a dzięki kompaktowej konstrukcji, wysięgnikowi o długości 25 centymetrów i podziałce łańcucha piły 3/8" umożliwia szybkie, precyzyjne cięcia podczas pielęgnacji drzew.
Cechy i zalety
Automatyczne smarowanie łańcuchaMinimalny nakład pracy związany z konserwacją i długi okres eksploatacji. Nie generuje dużo ciepła i zapewnia wysoką wydajność.
Łańcuch i prowadnica piły Oregon®Najlepsze elementy zapewniające najlepsze wyniki.
Kompaktowa konstrukcjaŁatwe w obsłudze dzięki niskiej masie. Kompaktowe rozmiary oraz łatwy transport i przechowywanie.
Niższy poziom wibracji w porównaniu do pił spalinowych
- Długa praca bez wysiłku.
- Chroni zdrowie użytkownika.
Pełna elastyczność z platformą Kärcher 36 V
- Akumulator można szybko przełożyć do innego urządzenia.
- Zwiększa produktywność i bezpieczeństwo podczas pracy.
Brak emisji spalin / CO₂
- Chroni środowisko i zdrowie użytkownika.
Nawet o 90% niższe koszty obsługi i konserwacji w porównaniu do narzędzi spalinowych
- Szczególnie ekonomiczna z uwagi na brak kosztów paliwa.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 36 V
|Prowadnik (mm)
|250
|Prędkość łańcucha (m/s)
|12
|Grubość ogniwa napędowego
|1,3 mm / 0,050"
|Wartość drgań na przednim uchwycie (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|3
|Napięcie (V)
|36
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (cięć)
|maks. 400 (6,0 Ah) / maks. 500 (7,5 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 45 (6,0 Ah) / maks. 55 (7,5 Ah)
|Waga bez akcesoriów (kg)
|1,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|940 x 120 x 130
Zakres dostawy
- Zabezpieczenie łańcucha
- Prowadnik
- Łańcuch piły
Zastosowania
- Idealne do pielęgnacji młodych upraw i drzew. Można stosować w sadownictwie do zwiększania plonów
- Do przerzedzania lub przycinania wysokich drzew i krzewów
- Idealne do bezpiecznego usuwania szkód po nawałnicach
Akcesoria
Części zamienne
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