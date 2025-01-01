Site em manutenção - Prometemos ser breves
nível de pressão sonora (dB(A))
mín. 26 - máx. 48
Tamanho adequado do quarto* (m²)
100
Vazão de ar** (m³/h)
750
Eficiência do filtro de acordo com o tamanho das partículas (µm / %)
0.3 layout:mixed_units_blank 0.1 / < 99.9 layout:mixed_units_blank < 99.9
Número de fases atuais (PH)
1
Tensão (V)
220 240
Freqüência (Hz)
50 60
Potência de entrada nominal (W)
máx. 80
Cor
branco
Peso sem acessórios (kg)
11.3
Peso, incluindo embalagem (kg)
17.2
Medidas (CxLxA) (mm)
380 x 380 x 713
