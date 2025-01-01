Torna os aspiradores de pó e água ainda mais versáteis: Acessórios originais Kärcher WD
Somente com o acessório certo é que os aspiradores de pó e líquidos podem mostrar toda a sua multifuncionalidade, seja para chegar a espaços estreitos no interior do veículo, conectar-se a ferramentas elétricas ou recolher pó de perfuração – sem deixar a sujidade ter hipótese. Utilizados em combinação com os dispositivos, proporcionam uma eficiência de limpeza altamente impressionante e ampliam as possibilidades de aplicação.