Liberdade ilimitada: Com as baterias substituíveis e os carregadores rápidos da plataforma Kärcher Battery Power de 18 V ou 36 V, os aspiradores a bateria para líquidos e sólidos estão prontos a usar a qualquer momento, mesmo que não haja nenhuma tomada elétrica por perto.

E para ainda mais flexibilidade, as baterias também podem ser utilizadas noutros dispositivos da plataforma de baterias Kärcher Battery Power de 18 V ou 36 V.