      Acessórios para aspiradores de pó e líquidos

      A Kärcher oferece uma gama abrangente e útil de acessórios para uso diário, bem como para aplicações especiais. A gama de acessórios abrange desde o bocal de sucção correto e a mangueira adequada até sistemas de filtragem especiais. Estão disponíveis diferentes tamanhos de baterias e carregadores de baterias para os aspiradores de pó e líquidos. Os aspiradores de pó e água com fio e a bateria da Kärcher, em combinação com os acessórios completos para cada tarefa de limpeza, oferecem a configuração certa, garantindo assim excelentes resultados de limpeza e um alto nível de conforto para o utilizador.

      Torna os aspiradores de pó e água ainda mais versáteis: Acessórios originais Kärcher WD

      Somente com o acessório certo é que os aspiradores de pó e líquidos podem mostrar toda a sua multifuncionalidade, seja para chegar a espaços estreitos no interior do veículo, conectar-se a ferramentas elétricas ou recolher pó de perfuração – sem deixar a sujidade ter hipótese. Utilizados em combinação com os dispositivos, proporcionam uma eficiência de limpeza altamente impressionante e ampliam as possibilidades de aplicação.

      Kärcher cartridge and flat pleated filters

      Filtros

      Desenvolvidos para se adaptarem perfeitamente aos aspiradores de pó e água Kärcher, os filtros e sacos de filtro Kärcher retêm a sujidade de forma fiável: Os nossos filtros de cartucho e plissados planos permitem alternar entre aspiração a seco e a húmido sem trocar o filtro. Os sacos de filtro de velo Kärcher são extremamente resistentes ao rasgo e também ideais para uso intensivo, por exemplo, ao aspirar sujeira grossa e húmida. Existe um filtro plissado plano e um saco de filtro adicionais para os aspiradores de pó e água WD 4-6 e KWD 4-6. São ideais para aspirar o pó fino gerado durante trabalhos de renovação e ao trabalhar com ferramentas elétricas. Graças aos materiais de alta qualidade, garantem uma potência de sucção duradoura e uma filtragem de pó ideal durante a utilização.

      Qual filtro e saco de filtro são adequados para cada aspirador de pó e líquidos?

      Accessory kits for wet and dry vacuum cleaners

      Kits de acessórios

      Os kits de acessórios Kärcher são muito práticos e versáteis: os vários bicos permitem resolver os mais diversos problemas de limpeza de forma rápida e fácil. Por exemplo, todo o interior do veículo pode ser limpo utilizando o kit de limpeza para interiores de automóveis. Com o bocal para carpetes e pisos duros e o bocal para estofados com levantador de fios, o kit doméstico inclui acessórios ideais para muitas tarefas comuns de limpeza doméstica. Graças ao conjunto adaptador do soprador e à função sopradora do aspirador de pó e líquidos, produtos insufláveis, como piscinas infantis, colchões insufláveis, barcos insufláveis, etc., podem ser insuflados com facilidade. Por outro lado, a função de sucção do dispositivo pode ser utilizada para esvaziar rapidamente.

      Wet and dry vacuum cleaners, floor nozzle

      Bicos

      Os bicos especialmente desenvolvidos também garantem resultados de limpeza perfeitos: o bico para piso comutável, por exemplo, garante uma recolha rápida e sem resíduos de sujidade seca ou molhada, fina ou grossa. O bocal flexível para fendas, por exemplo, é ideal para limpar áreas de difícil acesso em casa, na cave, na oficina ou no carro. O bocal para automóveis facilita e agiliza a aspiração de superfícies têxteis em automóveis e em toda a casa. Entretanto, se for necessário limpar pelos de animais de superfícies têxteis, o bocal para estofos para pelos de animais oferece uma solução fiável.

      Kärcher drill dust catcher

      Aplicações especiais

      Aplicações especiais requerem soluções específicas: o coletor de pó para brocas da Kärcher, por exemplo, permite uma perfuração segura e sem poeira em todas as superfícies comuns de paredes e tetos, extraindo o pó diretamente no local da perfuração. A mangueira de sucção extensível e o tubo de sucção extensível, por exemplo, aumentam o raio de ação e oferecem maior liberdade de movimento na aplicação.

      Kärcher battery-operated wet and dry vacuum cleaners

      Acessórios para aspiradores de pó e líquidos a bateria

      Liberdade ilimitada: Com as baterias substituíveis e os carregadores rápidos da plataforma Kärcher Battery Power de 18 V ou 36 V, os aspiradores a bateria para líquidos e sólidos estão prontos a usar a qualquer momento, mesmo que não haja nenhuma tomada elétrica por perto.

      E para ainda mais flexibilidade, as baterias também podem ser utilizadas noutros dispositivos da plataforma de baterias Kärcher Battery Power de 18 V ou 36 V.

