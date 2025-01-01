Site em manutenção - Prometemos ser breves
Quer precise remover a sujidade da sua bicicleta, limpar o pátio, dar um trato no carro ou limpar a casa de banho e o chão, a aplicação Kärcher Home & Garden facilita tudo. A aplicação não só pode ser utilizada para controlar produtos Kärcher com funcionalidades inteligentes, como também fornece assistência passo a passo para a inicialização inicial de novos dispositivos. Também fornece acesso a muitos outros serviços, bem como à nossa vasta experiência em limpeza Kärcher. Aqui encontrará instruções para resolver qualquer problema de limpeza, dicas para tirar o máximo partido dos seus próprios produtos e conselhos sobre como restaurar de forma suave, mas eficaz, o fator WOW dos seus artigos favoritos.
Use o aplicativo como ponto central de contacto para registrar dispositivos. A visualização de lista claramente estruturada permite-lhe acompanhar os seus produtos Kärcher. Além da visão geral do dispositivo, ele fornece todas as informações num só lugar para ajudá-lo a utilizar e implementar os dispositivos corretamente. Você pode ver quais dispositivos estão conectado e pode par diretamente a partir da visão geral. Os cartões detalhados dos dispositivos contêm instruções de instalação e visões gerais dos dispositivos para facilitar a inicialização inicial de novos dispositivos, e acessórios e detergentes pode ser ordenado diretamente da aplicação.
O destaque do aplicativo é a secção Descubra, uma banco de conhecimentos com abrangente instruções de limpeza para todas as áreas da casa e do jardim. Aqui encontrará dicas e truques úteis com instruções passo a passo para tornar as tarefas de limpeza uma experiência realmente incrível. Com extra recomendações de produtos e dicas de limpeza, todos estão perfeitamente preparados para o trabalho de limpeza em questão.
Descubra ótimas ofertas e ofertas especiais exclusivas online na aplicação Casa e Jardim e poupe na sua próxima compra. Com a nossa aplicação, estará sempre atualizado e não perderá mais nenhuma promoção.
A aplicação Home & Garden torna a gestão e o controlo dos dispositivos de limpeza uma brincadeira de crianças. Aqui, pode registar dispositivos inteligentes Kärcher e ainda tem a opção de controlando-os através do seu smartphone usando Bluetooth.
Com o lavadoras de alta pressão da gama Smart Control, pode ajustar as configurações manualmente no próprio dispositivo ou transferir de forma simples e conveniente a configuração de pressão recomendada na aplicação para tarefas de limpeza especiais do seu smartphone para o dispositivo.
Com o novo FC 8 Smart Signature Line limpador de pisos duros, o volume de água e a velocidade do rolo podem ser ajustados individualmente através da aplicação e podem ser criados diferentes perfis de piso para diferentes áreas da casa. Isso garante que todos os cômodos sejam limpos de maneira ideal, independentemente de terem azulejos, parquet ou outros tipos de piso duro. Além disso, a aplicação exibe estatísticas sobre os processos de limpeza, em particular a economia de tempo e água em comparação com os métodos convencionais.
A aplicação Home & Garden oferece inúmeras vantagens para uma experiência de utilizador otimizada. Obtenha ajuda rápida e descomplicada para qualquer dúvida que possa ter, utilizando o nosso Perguntas frequentes ou opções de contacto direto para o Serviço de Assistência Kärcher. Por exemplo, candidatar-se ao garantia adicional para a nossa nova linha Signature é particularmente fácil e pode ser feito de forma rápida e conveniente através da aplicação.
Com a nova linha FC 8 Smart Signature, os modos de limpeza predefinidos recomendados pela Kärcher para diferentes tipos de piso podem ser transferidos diretamente do aplicativo para o dispositivo.
Além disso, o volume de água e a velocidade do rolo podem ser ajustados individualmente através da aplicação, permitindo configurar diferentes perfis de piso para diferentes áreas da casa.
Outras configurações e funções do dispositivo que podem ser controladas através da aplicação incluem: ligar e desligar os LEDs, a duração da função de pré-humedecimento e reforço, uma saudação personalizada do dispositivo e ativar e desativar determinadas mensagens e notificações.
Além disso, exibe estatísticas sobre os processos de limpeza, em particular a economia de tempo e água em comparação com os métodos convencionais.
Se houver novas atualizações do sistema disponíveis para o dispositivo, uma notificação aparecerá na aplicação, e a atualização poderá ser executada a partir da própria aplicação.
Isto é classe premium! Os dispositivos Kärcher Smart Control são as primeiras máquinas de lavagem a pressão com controlo por aplicação. Seja o que for que precise ser limpo, as dicas de limpeza inteligentes mostram as configurações corretas e as transferem diretamente do smartphone para o dispositivo Kärcher. Sempre a pressão certa, sempre os acessórios certos – para resultados de limpeza ideais.
Kärcher é sinónimo de lavagem a pressão. Temos um orgulho especial das nossas máquinas de lavagem a pressão Smart Control. Desde a ligação e controlo através da aplicação inteligente até à pistola de disparo e à lança de pulverização multi-jato 3 em 1, a nossa longa experiência no desenvolvimento de máquinas de lavagem a pressão está presente em cada um dos nossos dispositivos.
A gama Smart Control inclui dispositivos das classes K 5 e K 7. Aqui encontrará as perguntas frequentes sobre os dispositivos Kärcher Smart Control.
O jarro com filtro de água WFP 12 não se trata apenas de água limpa, mas também de hidratação inteligente. Com a aplicação Home & Garden, nunca mais se esquecerá de trocar o filtro. Basta definir lembretes na aplicação e garantir que a sua água esteja sempre fresca e pura. A aplicação também o orienta através de um processo de integração simples e fornece dicas e truques úteis para uma utilização ideal. Experimente a hidratação sob uma nova perspetiva com o WFP 12 e a aplicação Home & Garden. Prefere uma opção offline? Sem problema! O WFP 12 possui um indicador de troca de filtro integrado na tampa – sem bateria.
A aplicação Kärcher Home & Garden está disponível gratuitamente na Apple Store ou na Google Play Store. Basta fazer o download e já pode começar a controlar a sua casa e o seu jardim de forma inteligente.