A aplicação Home & Garden torna a gestão e o controlo dos dispositivos de limpeza uma brincadeira de crianças. Aqui, pode registar dispositivos inteligentes Kärcher e ainda tem a opção de controlando-os através do seu smartphone usando Bluetooth.

Com o lavadoras de alta pressão da gama Smart Control, pode ajustar as configurações manualmente no próprio dispositivo ou transferir de forma simples e conveniente a configuração de pressão recomendada na aplicação para tarefas de limpeza especiais do seu smartphone para o dispositivo.

Com o novo FC 8 Smart Signature Line limpador de pisos duros, o volume de água e a velocidade do rolo podem ser ajustados individualmente através da aplicação e podem ser criados diferentes perfis de piso para diferentes áreas da casa. Isso garante que todos os cômodos sejam limpos de maneira ideal, independentemente de terem azulejos, parquet ou outros tipos de piso duro. Além disso, a aplicação exibe estatísticas sobre os processos de limpeza, em particular a economia de tempo e água em comparação com os métodos convencionais.