Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
Isso não é incrível? Com a aplicação Kärcher Home & Garden, pode controlar facilmente dispositivos completamente diferentes através do seu smartphone, receber atualizações de estado e ter acesso a serviços inteligentes. Muito inteligente, não é?
Limpar janelas, o pátio ou o carro – a aplicação Kärcher Home & Garden torna tudo mais simples. A aplicação não só permite controlar os seus assistentes inteligentes, como também o ajuda em todas as etapas da configuração inicial de novos dispositivos e dá acesso a muitos serviços adicionais. O consultor de aplicações da Kärcher, por exemplo, pode mostrar-lhe como evitar danos acidentais e devolver de forma suave e eficaz o fator WOW ao seu objeto favorito, utilizando máquinas de lavagem a pressão com Smart Control.
Os seguintes dispositivos inteligentes da Kärcher são atualmente suportados:
Você vai jogar na primeira divisão! Os dispositivos Kärcher Smart Control são as primeiras máquinas de lavagem a pressão com controlo por aplicação. Independentemente do que pretenda limpar, o consultor de aplicações inteligente mostra-lhe a configuração correta e transfere-a diretamente do seu smartphone para o seu Kärcher. Sempre a pressão certa, sempre os acessórios certos - para um resultado de limpeza ideal e uma experiência de limpeza superior.
Limpar pátios ou o carro – a aplicação Kärcher Home & Garden torna tudo mais simples. A aplicação não só permite controlar os seus assistentes inteligentes, como também o ajuda em todas as etapas da configuração inicial de novos dispositivos e dá acesso a muitos serviços adicionais. Com as máquinas de lavagem a pressão da gama Smart e Power Control, obtém conhecimentos especializados concentrados sobre o tema da limpeza a alta pressão através do consultor de aplicações. Por exemplo, com instruções passo a passo adaptadas especificamente ao seu dispositivo e acessórios, com as quais poderá tirar o máximo partido dos seus produtos, evitar danos e devolver de forma suave e eficaz o brilho às suas peças favoritas.
A aplicação Kärcher Home & Garden está disponível gratuitamente na Apple Store ou na Google Play Store. Basta fazer o download e já pode começar a controlar de forma inteligente a sua casa e o seu jardim.
Aqui encontrará as perguntas frequentes sobre os nossos produtos Smart Control.