Você vai jogar na primeira divisão! Os dispositivos Kärcher Smart Control são as primeiras máquinas de lavagem a pressão com controlo por aplicação. Independentemente do que pretenda limpar, o consultor de aplicações inteligente mostra-lhe a configuração correta e transfere-a diretamente do seu smartphone para o seu Kärcher. Sempre a pressão certa, sempre os acessórios certos - para um resultado de limpeza ideal e uma experiência de limpeza superior.

Limpar pátios ou o carro – a aplicação Kärcher Home & Garden torna tudo mais simples. A aplicação não só permite controlar os seus assistentes inteligentes, como também o ajuda em todas as etapas da configuração inicial de novos dispositivos e dá acesso a muitos serviços adicionais. Com as máquinas de lavagem a pressão da gama Smart e Power Control, obtém conhecimentos especializados concentrados sobre o tema da limpeza a alta pressão através do consultor de aplicações. Por exemplo, com instruções passo a passo adaptadas especificamente ao seu dispositivo e acessórios, com as quais poderá tirar o máximo partido dos seus produtos, evitar danos e devolver de forma suave e eficaz o brilho às suas peças favoritas.