      A aplicação Kärcher Home &amp; Garden

      Isso não é incrível? Com a aplicação Kärcher Home &amp; Garden, pode controlar facilmente dispositivos completamente diferentes através do seu smartphone, receber atualizações de estado e ter acesso a serviços inteligentes. Muito inteligente, não é?

      O especialista em limpeza para o seu bolso

      Vantagens que fazem a diferença

      • Controle os dispositivos usando o seu smartphone. Bluetooth para comunicação direta entre a máquina de lavar de alta pressão Smart Control e a aplicação.
      • Aproveite ao máximo os seus produtos e acessórios e descubra possibilidades de aplicação adicionais graças ao consultor de aplicação com conhecimento especializado concentrado da Kärcher para os melhores resultados de limpeza.
      • Instruções de montagem e visão geral do dispositivo para facilitar a inicialização de novos dispositivos.
      • Limpeza mais suave e eficiente. Evite erros de aplicação e danos acidentais.
      • Encomende acessórios e detergente diretamente na aplicação.
      • Perguntas e respostas importantes sobre os seus dispositivos diretamente na aplicação.
      • Estatísticas sobre a utilização da sua máquina de lavar de alta pressão Smart Control.

      Os seguintes dispositivos inteligentes da Kärcher são atualmente suportados:

      • Lavadoras de alta pressão das gamas Smart Control e Power Control
      Man with pressure washer and Home & Garden app

      MÁQUINAS DE LAVAGEM DE ALTA PRESSÃO COM CONTROLO INTELIGENTE E DE POTÊNCIA

      Torne-se um especialista em limpeza

      Você vai jogar na primeira divisão! Os dispositivos Kärcher Smart Control são as primeiras máquinas de lavagem a pressão com controlo por aplicação. Independentemente do que pretenda limpar, o consultor de aplicações inteligente mostra-lhe a configuração correta e transfere-a diretamente do seu smartphone para o seu Kärcher. Sempre a pressão certa, sempre os acessórios certos - para um resultado de limpeza ideal e uma experiência de limpeza superior.

      Limpar pátios ou o carro – a aplicação Kärcher Home &amp; Garden torna tudo mais simples. A aplicação não só permite controlar os seus assistentes inteligentes, como também o ajuda em todas as etapas da configuração inicial de novos dispositivos e dá acesso a muitos serviços adicionais. Com as máquinas de lavagem a pressão da gama Smart e Power Control, obtém conhecimentos especializados concentrados sobre o tema da limpeza a alta pressão através do consultor de aplicações. Por exemplo, com instruções passo a passo adaptadas especificamente ao seu dispositivo e acessórios, com as quais poderá tirar o máximo partido dos seus produtos, evitar danos e devolver de forma suave e eficaz o brilho às suas peças favoritas.

      DESCARREGAR

      A aplicação Kärcher Home &amp; Garden está disponível gratuitamente na Apple Store ou na Google Play Store. Basta fazer o download e já pode começar a controlar de forma inteligente a sua casa e o seu jardim.

      Perguntas frequentes

      Man with Home & Garden app on mobile phone

      Perguntas frequentes sobre o Smart Control

      Aqui encontrará as perguntas frequentes sobre os nossos produtos Smart Control.

