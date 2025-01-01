      Aspiradores a bateria

      Os aspiradores a bateria estão prontos para uso imediato e impressionam pela máxima liberdade de movimento, desempenho potente e autonomia de até 60 minutos. O seu design ergonómico bem pensado facilita a aspiração, mesmo debaixo dos móveis, para que a sua casa fique impecável de cima a baixo. O pó e a sujidade são eliminados num instante. E por falar em poupança: o sistema sem saco significa que também não precisa de continuar a comprar sacos de pó caros.

      POTÊNCIA MÁXIMA PARA GRANDES E PEQUENOS.

      Os novos aspiradores a bateria não são apenas bonitos. O seu design ergonómico bem pensado facilita a aspiração, mesmo debaixo dos móveis, para que a sua casa fique impecável de cima a baixo. Para aspirações prolongadas, basta usar o botão de bloqueio, poupando-lhe o esforço de manter premido o botão de alimentação. E por falar em poupança: o sistema sem saco significa que também não precisa de continuar a comprar sacos de pó caros. E, em vez de remover e substituir o saco, basta esvaziar o filtro de pó com o premir de um botão. Pode limpar casas pequenas sem fios e quase sem esforço com o VC 4 Cordless myHome. Para espaços maiores, o VC 6 Cordless ourFamily é a escolha certa. O seu motor sem escovas ainda mais potente e a iluminação LED no bocal para o chão ajudam-no a limpar durante até 50 minutos para que toda a sua casa fique novamente com um aspeto fantástico.

      Quem valoriza o máximo conforto e tecnologia inovadora irá optar pelo VC 7 Cordless yourMax. Aspirar ficou ainda mais fácil e eficiente com o seu inovador sensor de pó. A deteção automática de poeira e o controlo de energia permitem um tempo de funcionamento ainda mais longo, de até 60 minutos.

      VC 7 SEM FIOS yourMAX

      • Suporte de parede prático com carregador
      • Sistema de filtragem bem concebido
      • Acessórios fáceis de trocar
      • Bocal de chão ativo com iluminação LED
      • Feedback intuitivo e exibição da carga
      • Tecnologia de sensor de poeira

      VC 6 SEM FIOS ourFAMILY

      • Suporte de parede prático com carregador
      • Sistema de filtragem bem concebido
      • Acessórios fáceis de trocar
      • Bocal de chão ativo com iluminação LED
      • Feedback intuitivo e exibição da carga

      VC 4 SEM FIOS myHOME

      • Suporte de parede prático
      • Sistema de filtragem bem concebido
      • Acessórios fáceis de trocar
      • Bocal de chão ativo
      Limpeza que emociona – e também é confortável.

      Todos os dias, acumula-se muita sujidade em casa, incluindo migalhas de comida, pelos de animais e pó fino. Por isso, de vez em quando, precisa da ajuda de um parceiro de limpeza rápido e flexível. Os nossos aspiradores a bateria estão prontos para uso imediato e removem a sujidade de móveis, pisos e todas as superfícies num instante, sem grande dificuldade. O seu design compacto e leve significa que os nossos potentes aspiradores também são fáceis de operar e guardar. Com os nossos aspiradores a bateria, também tem a máxima liberdade de movimentos, sem o incómodo de ter de arrastar um aparelho grande ou de ter de desligar e ligar repetidamente o cabo de alimentação noutro local. Também pode alcançar áreas de difícil acesso, como ao longo da borda do sofá ou debaixo das prateleiras. E com os acessórios versáteis, os aspiradores a bateria podem ser rapidamente e facilmente convertidos em aspiradores portáteis.

      Aspiradores portáteis alimentados por bateria

      Kärcher battery-powered handheld vacuum cleaner CVH 2

      Aspirador a bateria CVH 2

      Desempenho potente: o CVH 2 alimentado por bateria é leve, compacto e, portanto, sempre à mão para pequenas tarefas de limpeza na cozinha, sala de estar, quarto ou interior do veículo. Sujidades como migalhas, cabelos e pó não têm hipótese graças ao seu elevado poder de sucção. O sistema de filtragem de duas fases, fácil de limpar, garante um ar de exaustão muito limpo.

