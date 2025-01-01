Os novos aspiradores a bateria não são apenas bonitos. O seu design ergonómico bem pensado facilita a aspiração, mesmo debaixo dos móveis, para que a sua casa fique impecável de cima a baixo. Para aspirações prolongadas, basta usar o botão de bloqueio, poupando-lhe o esforço de manter premido o botão de alimentação. E por falar em poupança: o sistema sem saco significa que também não precisa de continuar a comprar sacos de pó caros. E, em vez de remover e substituir o saco, basta esvaziar o filtro de pó com o premir de um botão. Pode limpar casas pequenas sem fios e quase sem esforço com o VC 4 Cordless myHome. Para espaços maiores, o VC 6 Cordless ourFamily é a escolha certa. O seu motor sem escovas ainda mais potente e a iluminação LED no bocal para o chão ajudam-no a limpar durante até 50 minutos para que toda a sua casa fique novamente com um aspeto fantástico.

Quem valoriza o máximo conforto e tecnologia inovadora irá optar pelo VC 7 Cordless yourMax. Aspirar ficou ainda mais fácil e eficiente com o seu inovador sensor de pó. A deteção automática de poeira e o controlo de energia permitem um tempo de funcionamento ainda mais longo, de até 60 minutos.